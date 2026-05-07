Η ένταση Σερέλη με βοηθό της Βαλένθια και η χειραψία με τον Μαρτίνεθ (vid)

Συγκεκριμένα, στην διάρκεια των δηλώσεων που έκανε ο Χρήστος Σερέλης στο flash interview, ένας από τους βοηθούς του Πέδρο Μαρτίνεθ έκανε μια άσεμνη χειρονομία, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του άμεσου συνεργάτη του Εργκίν Αταμάν.
Ο Σερέλης ζήτησε τον λόγο από τον βοηθό προπονητή της Βαλένθια και τα «αίματα άναψαν», με την ένταση να ανεβαίνει ενώ ο Πέδρο Μαρτίνεθ μόλις ενημερώθηκε τη έγινε, ζήτησε συγγνώμη και το επεισόδιο έληξε εκεί.
Pedro Martinez and Panathinaikos assistants shook hands after Game 4 🤝 pic.twitter.com/UdoYxbW4jk— BasketNews (@BasketNews_com) May 6, 2026