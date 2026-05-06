Γιαννακόπουλος: «Αν ήθελα θα ήμουν στο γήπεδο, δε θα κρυβόμουν πίσω από μάσκες»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story του στο Instagram τόνισε πως αν ήθελε θα ήταν στο «T-Center» και πως δεν θα κρυβόταν πίσω από μάσκες.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές από την Euroleague και έτσι δεν μπορεί να παρακολουθήσει από κοντά το Game 3 του «τριφυλλιού» με την Βαλένθια.

Στο «T-Center» υπάρχουν 15.000 φωτογραφίες με το πρόσωπο του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ και ο κόσμος θα αντιδράσει με τον δικό του τρόπο.

Σε story του στο Instagram, ο Γιαννακόπουλος ξεκαθάρισε πως δεν πλήρωσε αυτός για τις φωτογραφίες, αλλά παιδιά που δουλεύουν για 500-600 ευρώ τον μήνα. Ακόμη, τόνισε ότι αν ήθελε να βρίσκεται στο γήπεδο θα το έκανε και ότι δεν θα κρυβόταν πίσω από μάσκες. Την ίδια ώρα, υπογράμμισε πως τιμάει τον λόγο του και ελπίζει ότι το ίδιο θα κάνουν και οι υπόλοιποι.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο story του:

«Αφήστε με να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα γιατί μάλλον με έχετε μπερδέψει με κάποιον άλλον. Άκουσα πως ο λόγος που κυκλοφορούν όλες αυτές οι μάσκες στο ΟΑΚΑ είναι επειδή πλήρωσα για αυτό και ήθελα να πάω στο γήπεδο και να μην ξέρει κανείς πώς είμαι εκεί.

Αρχικά, δεν μου αρέσει να είμαι στο κέντρο της προσοχής, δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Δεύτερον, δεν είμαι δειλός, δεν ατιμώ τα λόγια μου για κανέναν. Αν ήθελα να ήμουν εκεί, θα ήμουν εκεί και θα καθόμουν στην θέση μου. Δεν θα κρυβόμουν πίσω από μάσκες. Δεν είμαι εγώ αυτός. Δεν με ξέρετε πολύ καλά. Τρίτον, έδωσα τον λόγο μου και τον τιμώ. Ελπίζω πως όλοι θα τηρήσουν τα λόγια τους.

Κάτι ξέχασα να πω πριν. Αυτές οι μάσκες πληρώθηκαν από παιδιά που δουλεύουν για 500-600 ευρώ τον μήνα σαν ένα ευχαριστώ. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω πως βγήκε από το υστέρημά μας. Ξέρετε εσείς».