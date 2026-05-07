Η ανάλυση της Μάλαγα: Ισπανικό μοντέλο με ίδιο κορμό παικτών και πινελιές… Ευρωλίγκας

Η Ουνικάχα Μάλαγα θα βρεθεί στο δρόμο της ΑΕΚ στον ημιτελικό του BCL για δεύτερη σερί χρονιά και το SDNA αναλύει τον αντίπαλο της Ένωσης και φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια τεράστια πρόκληση για δεύτερη σερί χρονιά. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Ουνικάχα Μάλαγα στον ημιτελικό του Basketball Champions League, με τις δυο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες για δεύτερη σερί σεζόν μετά τον περσινό ημιτελικό στην Sunel Arena.

Αν μη τι άλλο οι «κιτρινόμαυροι» γνωρίζουν πολύ καλά την ισπανική ομάδα και ο Ντούσαν Σάκοτα με το επιτελείο του έχουν μελετήσει πολύ καλά το σύνολο του Ιμπόν Ναβάρο.

Το SDNA αναλύει την προσεχή αντίπαλο της ΑΕΚ που απαρτίζεται σχεδόν από τον ίδιο κορμό παικτών τα τελευταία χρόνια, έχοντας… πινελιές από Ευρωλίγκα.

Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με την περσινή σεζόν στην ισπανική ομάδα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Ο πολύπειρος τεχνικός Ιμπόν Ναβάρο βρίσκεται στο τιμόνι από το 2022 και είναι ο προπονητής των επιτυχιών για την ισπανική ομάδα. Την περασμένη σεζόν κατέκτησε το BCL, το Κύπελλο Ισπανίας και το Super Cup Ισπανίας, ενώ την έφτασε στην κορυφή της ευρωπαϊκής διοργάνωσης και την σεζόν 2023-24.

Το ρόστερ της πολύπειρο με… Ευρωλιγκάτες παρουσίες. Οι δυο πρώην «πράσινοι» Κέντρικ Πέρι και Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι, ο Αλμπέρτο Ντίαζ, ο Νιχάντ Ντζέντοβιτς, ο Τάιλερ Καλινόφσκι , ο Τάισον Πέρεζ και ο Νταβίντ Κράβις, βρίσκονται στην ομάδα τα τελευταία δυο χρόνια και συνθέτουν ένα πολύ δυνατό κορμό.

Ο Κρις Ντουάρτε ήρθε την φετινή σεζόν για να προσθέσει πινελιά από ΝΒΑ, ενώ Τζέιμς Ουέμπ και Όγκουστιν Ρούμπιτ δίνουν Ευρωλιγκάτη εμπειρία με την παρουσία τους. Παράλληλα η ισπανική ομάδα αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών.

Ο Ιμπόν Ναβάρο «πονοκεφαλιάζει» σχετικά με τους Κρις Ντουάρτε, Κιμ Τιλί και Νιχάντ Ντζέντοβιτς. Οι δυο πρώτοι χαρακτηρίζονται ως αμφίβολοι , όμως υπάρχει αισιοδοξία πως αμφότεροι θα βρεθούν στη διάθεση του Ναβάρο.Ο Ντουάρτε προφυλάχθηκε στο παιχνίδι με τη Μπανταλόνα, την ώρα που ο Τιλί αν και δεν έχει προπονηθεί το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει βελτίωση και όλα δείχνουν πως και οι δύο παίκτες θα δώσουν το παρών, την στιγμή που ο Ντζέντοβιτς δύσκολα θα προλάβει την αναμέτρηση.

Στο BCL η Μάλαγα πέρασε άνετα από την πρώτη φάση των ομίλων εκεί που βρήκε αντίπαλο και την Καρδίτσα, με την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο να ολοκληρώνει αήττητη τις υποχρεώσεις της με 6-0 ρεκόρ. Έπειτα στο νέο όμιλο που διαμορφώθηκε η ισπανική ομάδα πήρε και πάλι την πρώτη θέση, κάνοντας ωστόσο δυο εκτός έδρας ήττες κόντρα σε Μπανταλόνα και Βούρτζμπουργκ. Στα πλέι-οφ ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Άλμπα Βερολίνου κερδίζοντας δύσκολα και τους δυο αγώνες, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στο Final-4 του BCL.

Στα εγχώρια η Μάλαγαν δίνει μάχη για να εξασφαλίσει την παρουσία της στην 8άδα και τα play-off της ACB. Με ρεκόρ 16-13 βρίσκεται στην 8η θέση και απομένουν ακόμα 4 αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας. Να θυμίσουμε ότι η ισπανική ομάδα το περασμένο Σάββατο αγωνίστηκε μόλις για ένα ημίχρονο στην αναμέτρηση με την Μπανταλόνα, καθώς ένα πρόβλημα στο χρονόμετρο εμπόδισε την έναρξη του 2ου ημιχρόνου στο γήπεδο που θα διεξαχθεί το Final-4.