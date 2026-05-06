Σάκοτα: «Αν ήμασταν back to back πρωταθλητές θα έλεγα ότι είμαστε το φαβορί»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα ενόψει του ημιτελικού με την Μάλαγα (09/05, 22:00) για το BCL, μίλησε στη συνέντευξη τύπου και αναφέρθηκε στην πρόκριση επί της Μπανταλόνα, τους Κουζμίνσκας και Λεκάβιτσιους αλλά και την «δίψα» του για επιτυχίες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

“Πιστέψτε με αν ήμασταν back to back πρωταθλητές θα έλεγα ότι είμαστε φαβορί. Είναι δύσκολος ο ρόλος του φαβορί. Η Μάλαγα έχει καλή ομάδα, τρόπαια πίσω της.

Οι προπονητές ποτέ δεν θα πουν ότι είμαστε τέλειοι. Το τρόπαιο είναι ο στόχος για όλους. Όταν είσαι εδώ πρέπει να συγκεντρωθείς στο πώς θα κερδίσεις. Είναι ωραίο να είσαι κοντά στο τρόπαιο (σ.σ. γέλια, για το γεγονός ότι καθόταν δίπλα του).

Παρακολουθώ για χρόνια αυτή την ομάδα (σ.σ. τη Μάλαγα). Πάντα σέβομαι τα κλαμπ που μένουν σε υψηλό επίπεδο για πολλά χρόνια. Θα ήθελα να πιστεύω ότι έχουμε κάνει μερικά βήματα για να έρθουμε πιο κοντά”.

Για τη δίψα για να πετύχει: “Είναι αγάπη για το μπάσκετ. Δεν έχω πίεση για να πετύχω, οπότε με κάνει να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι στόχος για κάθε προπονητή ανεξάρτητα από την ηλικία”.

Για τους Κουζμίνσκας και Λεκαβίτσιους: “Έχω μεγάλο σεβασμό στους Λιθουανούς παίκτες. Αγαπώ την ιστορία τους για το μπάσκετ. Ο Εχόντας δεν ήταν έτοιμος αυτή τη φορά για να υπογράψει σε εμάς για ιατρικούς λόγους. Τον Λεκαβίτσιους τον ξέραμε. Είναι πολύ εύκολο να συνεργάζεσαι με τέτοιους παίκτες”.

Για το ότι απέκλεισε την Μπανταλόνα: “Είναι εμπειρία. Εμείς προσπαθήσαμε να αποφύγουμε ισπανικές ομάδες, επειδή είναι άλλη λίγκα, άλλο στιλ, πολλούς αιφνιδιασμούς. Όσο μπορείς να αποφύγεις ισπανικές ομάδες, έχουν την καλύτερη λίγκα, η σειρά όμως με την Μπανταλόνα θα μας βοηθήσει”.