Τι κάνουν οι γηπεδούχες και οι σκούπες στα Final Four; (πίνακες)

Όλα τα ιστορικά στοιχεία: Τι έκαναν όλες οι ομάδες που προκρίθηκαν με 3-0 σε Final Four, πώς καταλήγουν οι γηπεδούχες ομάδες και πώς αυτές που αγωνίζονται σε άλλη πόλη της χώρας τους.

Με την ιστορία δεν τα βάζεις. Μπορείς να ερμηνεύσεις τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί με διαφορετικούς τρόπους, όμως τα στοιχεία είναι εκεί και δεν αλλάζουν. Ό,τι έχει γράψει, έχει γράψει.

Αυτό αρκεί σαν πρόλογος για τους δύο ιστορικούς πίνακες που παρουσιάζουμε σήμερα. Οι οποίοι μπορούν να ερμηνευθούν, επαναλαμβάνουμε, με πολλούς τρόπους. Κανείς, όμως, δεν μπορεί να αλλάξει τα γεγονότα. Κι έτσι όπως έχει δημιουργηθεί η πασίγνωστη πια παράδοση που αναφέρει ότι ο πρώτος της κανονικής περιόδου της Euroleague δεν κατακτά τον τίτλο, έτσι στο πέρασμα των χρόνων έχουν δημιουργηθεί κι άλλες.

Η πρώτη απ’ αυτές παρουσιάζεται στον πρώτο πίνακα. Δείχνει πού καταλήγουν οι ομάδες, οι οποίες έχουν περάσει στο φάιναλ φορ με «σκούπα» 3-0. Έχει συμβεί αυτό 16 φορές από την περίοδο 2008-09, όταν η Euroleague υιοθέτησε το σύστημα πλέι οφ στις τρεις νίκες για την πρόκριση στο Final Four.

Τι δείχνει ο πίνακας; Ότι μόνο τρεις ομάδες από τις 16 που πέρασαν στην τελική τετράδα με σκούπα κατάφεραν να στεφθούν πρωταθλήτριες στο τέλος της σεζόν. Ένα ποσοστό μάλλον απογοητευτικό (18,7%) για τη δυναμική που κρύβει μια τόσο καθαρή επικράτηση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Βεβαίως ο πίνακας κρύβει και μια διαφορετική ανάγνωση. Κι αυτή είναι η εξής: Στην ιστορία των πλέι οφ της Euroleague μόνο δύο σεζόν έχει συμβεί μέχρι τώρα να προκριθούν παραπάνω από μία ομάδες στο Final Four με «σκούπα» στα ίδια πλέι οφ. Συνέβη, μάλιστα, σε συνεχόμενες χρονιές, το 2015-16 (τρεις ομάδες) και το 2016-17 (δύο ομάδες). Σ’ αυτές τις δύο σεζόν, λοιπόν, η νικήτρια ήταν από τις ομάδες που προκρίθηκαν με 3-0 στο ζευγάρι τους. Το ποσοστό εκτοξεύεται στο απόλυτο 100%.

Άλλες πέντε φορές η «σκούπα» έφερε την… καθαρίστρια στην 2η θέση με χαμένο τελικό. Τις άλλες οκτώ φορές οι ομάδες που προκρίθηκαν χωρίς να χάσουν ματς πλέι οφ κατατάχθηκαν στην 3η θέση και στην 4η θέση ισάριθμα, από τέσσερις φορές.

ΣΕΖΟΝ ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2024-25 Φενέρμπαχτσε-Παρί 3-0 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ 2023-24 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια 3-0 2η (Παναθηναϊκός) 2022-23 Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις 3-0 4η (Ρεάλ Μαδρίτης) 2021-22 Ρεάλ Μαδρίτης-Μακάμπι Τ.Α. 3-0 2η (Έφες Αναντολού) 2020-21 ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Φενέρμπαχτσε 3-0 4η (Έφες Αναντολού) 2018-19 Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός 3-0 3η (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) 2016-17 ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Μπασκόνια 3-0 3η (Φενέρμπαχτσε) 2016-17 Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 0-3 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ 2015-16 ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Ερυθρός Αστέρας 3-0 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ 2015-16 Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 3-0 2η (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) 2015-16 Μπασκόνια-Παναθηναϊκός 3-0 4η (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) 2014-15 Φενέρμπαχτσε-Μακάμπι Τ.Α. 3-0 4η (Ρεάλ Μαδρίτης) 2013-14 Μπαρτσελόνα-Γαλατασαράι 3-0 3η (Μακάμπι Τ.Α.) 2012-13 Ρεάλ Μαδρίτης-Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-0 2η (Ολυμπιακός) 2011-12 Μπαρτσελόνα-Ούνικς Καζάν 3-0 3η (Ολυμπιακός) 2008-09 ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Παρτίζαν Βελιγραδίου 3-0 2η (Παναθηναϊκός)

Ο δεύτερος πίνακας έχει σχέση με την έδρα. Δείχνει τι έχει γίνει σε όλες τις διοργανώσεις Final Four είτε του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, είτε της Suproleague, είτε της Euroleague με τις «γηπεδούχες» ομάδες. Τα εισαγωγικά τα βάζουμε διότι στον πίνακα συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο οι ομάδες που αγωνίστηκαν στα τελικά της διοργάνωσης στη φυσική τους έδρα, αλλά και αυτές που κλήθηκαν να παίξουν τους αγώνες τους σε άλλη πόλη της χώρας τους, σε γήπεδο που τους είναι προφανώς πιο οικείο από τους άλλους αντιπάλους. Υπάρχει δε και μία περίπτωση (το 2017) που η διοργάνωση έγινε μεν στην ίδια πόλη της «γηπεδούχου», αλλά σε διαφορετικό γήπεδο από την έδρα της.

Τι προκύπτει απ’ αυτά τα στοιχεία; Ότι οι πραγματικά γηπεδούχες ομάδες, αυτές δηλαδή που φιλοξενούν τη διοργάνωση στην έδρα τους, ωφελούνται πολύ από αυτό το αβαντάζ. Στις επτά φορές που έχει συμβεί, τις πέντε η γηπεδούχος πανηγύρισε τον τίτλο. Ένα ποσοστό επιτυχίας 71%, που αυξάνεται ακόμα περισσότερο αν βάλουμε σ’ αυτό και το 2017, που η Φενέρμπαχτσε κατέκτησε τον τίτλο στην Κωνσταντινούπολη, αν και δεν έπαιζε στην φυσική της έδρα.

Αντίθετα, όταν μια ομάδα παίζει στη χώρα της, αλλά σε άλλη πόλη, τα ποσοστά επιτυχίας πέφτουν κατά πολύ. Στις εννέα φορές που έχει συμβεί αυτό, μόνο τις τρεις η ομάδα της ίδιας χώρας που παίζει σε διαφορετική πόλη κατάφερε να στεφθεί πρωταθλήτρια.