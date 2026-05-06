Euroleague: Παναθηναϊκός και Φενερμπαχτσέ θέλουν να ολοκληρώσουν τις… σκούπες

Τόσο ο Παναθηναϊκός AKTOR όσο και η Φενερμπαχτσέ θέλουν να «σκουπίσουν» Βαλένθια και Ζαλγκίρις Κάουνας και να «κλείσουν» την θέση τους στο Final-Four.

Τα play-offs της Euroleague συνεχίζονται και την Τετάρτη (6/5).

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να πανηγυρίσει δύο «διπλά» στην Ισπανία και έτσι επέστρεψε στην Ελλάδα με το σκορ στο 2-0. Τώρα, μέσα στο «T-Center» και μπροστά στον κόσμο του θέλει να «σκουπίσει» την Βαλένθια και να «κλείσει» την θέση του στο Final-Four. Το τζάμπολ της αναμέτρησης θα γίνει στις 21:15 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime.

Ακόμη, η Φενερμπαχτσέ θέλει και αυτή να τελειώσει την σειρά με την Ζαλγκίρις Κάουνας και να… κλείσει το εισιτήριό της για το F4 της Αθήνας. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κέρδισε εύκολα τα δύο πρώτα παιχνίδια στο «Ulker Sports and Event Hall» και θέλει μέσα στην «Zalgirio Arena» να κάνει το 3-0. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα το μεταδώσει το Nova Sports 5.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας (0) - Φενερμπαχτσέ (2) Nova Sports 5

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR (2) - Βαλένθια (2) Nova Sports Prime