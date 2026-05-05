Αταμάν: «Ο Γιαννακόπουλος δεν προκάλεσε κανέναν, αξίζει να παρακολουθήσει το Final Four»

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του πριν από το Game 3 του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια (6/5, 21:15) στάθηκε στη σημασία του ματς και ήταν λάβρος για την τιμωρία της Εuroleague στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Έχω εξηγήσει την άποψή μου και στα social media. Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρός μας προκάλεσε κανέναν στο γήπεδο. Καθόταν δίπλα στο παρκέ, πολύ κοντά στη γραμματεία, και πήγε 2-3 μέτρα πιο κοντά και απλώς είπε "δώστε το φάουλ, δώστε το φάουλ". Οι διαιτητές το κατέγραψαν και στην επίσημη αναφορά της Euroleague.

Αλλά για πρώτη φορά στην καριέρα μου είδα ότι, μετά από αυτό, μια ομάδα έβαλε την αστυνομία στα αποδυτήρια για να προσβάλει τον πρόεδρό μας, να δημιουργήσει τέτοια ένταση.

Ελάτε τώρα, είμαστε επαγγελματίες υψηλού επιπέδου. Αυτό μπορεί να συμβεί σε πολλά παιχνίδια, πολλοί πρόεδροι ή General Managers να διαμαρτύρονται.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ίσως, εντάξει, στο παρελθόν να έχει κάνει κάτι λάθος. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι δεν το πιστεύω.

Έχει υπομονή και μπορώ να πω σε όλη την Ευρώπη: μην εξαντλείτε την υπομονή αυτού του ανθρώπου που επενδύει τόσο πολύ στο μπάσκετ. Όχι μόνο στην ομάδα, αλλά και στο γήπεδο, για το άθλημα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αφήστε τον, δώστε του κουράγιο. Ίσως στο μέλλον να αλλάξει κάτι, αλλά ελάτε τώρα.

Σε μία από τις καλύτερες αρένες που χτίστηκαν μέσα σε δύο χρόνια, προσέφερε στην EuroLeague να γίνει εκεί το Final Four και του απαγορεύετε να έρθει να το παρακολουθήσει στο ίδιο του το γήπεδο;

Εντάξει, μπορεί να πει η Euroleague ότι ο πρόεδρος να μην κάθεται courtside, αλλά να είναι στα VIP, κοντά στον CEO της Eurolleague ή στο box τους.

Αλλά τι είναι αυτή η τιμωρία, να μην μπορεί να παρακολουθήσει το Final Four στο ίδιο του το γήπεδο»;

Για τη σειρά με τη Βαλένθια: «Στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε τέλεια άμυνα, στο δεύτερο παίξαμε καλή επίθεση. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε αύριο, για να κλείσουμε τη σειρά. Δεν προετοιμάσαμε να παίξουμε διαφορετικά στιλ.

Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Στο πρώτο παιχνίδι χάσαμε αρκετά σουτ, στο δεύτερο οι δύο ομάδες ήταν πολύ καλύτερες στην επίθεση και το παιχνίδι ήταν με περισσότερους πόντους. Αύριο δεν ξέρω τι παιχνίδι θα είναι, δεν είναι κάτι στρατηγικό. Αύριο θα δούμε τι θα γίνει.

Οι οπαδοί μας σε όλη τη σεζόν, σε όλα τα σημαντικά παιχνίδια ήταν ο 6ος παίκτης, οπότε πιστεύω ότι και αύριο θα είναι ο 6ος παίκτης. Πρέπει να βάλουμε επιθετικότητα, να ξεχάσουμε ό,τι έγινε στη Βαλένθια. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε επιθετικό μπάσκετ στο παρκέ. Οι οπαδοί θα μας υποστηρίξουν τίμια, για να δείξουμε στην Ευρώπη πώς είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού».