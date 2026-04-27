ΠΑΟΚ: Προσηλωμένος στο δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup

Το μεγάλο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 στις 21:00, στη Bilbao Arena και θα κρίνει τον τίτλο και την ομάδα που θα κατακτήσει το FIBA Europe Cup. Ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα που του έδωσαν οι 6 πόντοι από τη νίκη του (79-73) στον πρώτο τελικό, καλή ψυχολογία από το μομέντουμ που έχει με συνεχόμενες νίκες και θα ταξιδέψει στο Μπιλμπάο για τη νίκη.
Η προετοιμασία της ομάδας μας συνεχίστηκε σήμερα το μεσημέρι, με ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και προπόνηση με έμφαση στην τακτική και την συμμετοχή όλων των αθλητών.
Η επί Ελληνικού εδάφους προετοιμασία του ΠΑΟΚ θα ολοκληρωθεί νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (28/04), με την προπόνηση της ομάδας που θα πραγματοποιηθεί στο PAOK Sports Arena, ενώ στη συνέχεια η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει για το Μπιλμπάο με πτήση τσάρτερ (στις 16:00).
Νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (29/04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στη Bilbao Arena, εκεί όπου το ίδιο βράδυ (στις 21:00, ώρα Ελλάδας) θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος τελικός του FIBA Europe Cup.