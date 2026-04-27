Λεμπρόν: «Εκνευρίστηκα που απέβαλλαν τον Τιέρο, δεν βγάζει νόημα»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν ήταν χαρούμενος με την απόφαση των διαιτητών να αποβάλλουν τον Αντού Τιέρο στο Game 4 των Λέικερς με τους Ρόκετς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν μπόρεσαν να «σκουπίσουν» τους Χιούστον Ρόκετς, καθώς ηττήθηκαν με 115-96 στο Game 4.

Κατά την διάρκεια του αγώνα τόσο ο ΝτεΆντρε Έιτον όσο και ο Αντού Τιέρο αποβλήθηκαν. Μετά το τέλος του ματς, ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του που οι διαιτητές έστειλαν τον νεαρό συμπαίκτη του στα αποδυτήρια.

«Είμαι εκνευρισμένος που απέβαλλαν τον Τιέρο. Δεν βγάζει νόημα. Νομίζω είναι η πρώτη φορά στην ζωή του που τον αποβάλλουν. Δεν νομίζω πως είχαν λόγο. Δώσε τεχνικές, το παιδί μόλις μπήκε στο ματς, ήταν γελοίο» ανέφερε.