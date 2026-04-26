Διπλό στην Καβάλα κι επιστροφή στην Α1 Γυναικών για τον αήττητο Άρη

O Άρης πανηγυρίζει την επιστροφή του στην Α1 Γυναικών μετά από 9 χρόνια, καθώς κέρδισε και στην Καβάλα τους Πάνθηρες (56-66), έκανε το 4-0 στους τελικούς του Β΄ Ομίλου της Α2 Γυναικών και κατέκτησε το πρωτάθλημα αήττητος (22/22), εξασφαλίζοντας την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία.

Στο πρώτο δεκάλεπτο μπήκε δυναμικά και προσπάθησε με το… καλημέρα να ξεφύγει στο σκορ. Προηγήθηκε με 13-19, οι Πάνθηρες Καβάλας πίεσαν και προσπάθησαν να “μαζέψουν” την διαφορά (21-26), αλλά ο Άρης βρήκε λύσεις (24-35). Το ημίχρονο τελείωσε με 29-37.

Στην τρίτη περίοδο οι κιτρινόμαυρες συνέχισαν να έχουν το πάνω χέρι, στέλνοντας τη διαφορά στο +14 (43-57) στο 30′, βάζοντας τις βάσεις για το “διπλό” και το τελικό 56-66. Για τους Πάνθηρες η Μπάουμαν είχε 17 πόντους και για τον Αρη η Νάστου 17 και η Ιγγλέζου 14.

Συγχαρητήρια για την άνοδο της γυναικείας ομάδας έστειλε και η ΚΑΕ Άρης Betsson.