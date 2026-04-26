Διπλό στην Καβάλα κι επιστροφή στην Α1 Γυναικών για τον αήττητο Άρη

Στο πρώτο δεκάλεπτο μπήκε δυναμικά και προσπάθησε με το… καλημέρα να ξεφύγει στο σκορ. Προηγήθηκε με 13-19, οι Πάνθηρες Καβάλας πίεσαν και προσπάθησαν να “μαζέψουν” την διαφορά (21-26), αλλά ο Άρης βρήκε λύσεις (24-35). Το ημίχρονο τελείωσε με 29-37.
Στην τρίτη περίοδο οι κιτρινόμαυρες συνέχισαν να έχουν το πάνω χέρι, στέλνοντας τη διαφορά στο +14 (43-57) στο 30′, βάζοντας τις βάσεις για το “διπλό” και το τελικό 56-66. Για τους Πάνθηρες η Μπάουμαν είχε 17 πόντους και για τον Αρη η Νάστου 17 και η Ιγγλέζου 14.
Συγχαρητήρια για την άνοδο της γυναικείας ομάδας έστειλε και η ΚΑΕ Άρης Betsson.