Χρόνος ανάγνωσης 1’ FIBA EUROPE CUP ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο: Ορεξάτος ο Ταϊρί, απαντάει ο Γιαβόρσκι (vids) 22-04-2026 20:57 SDNA Newsroom Μπάσκετ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Bilbao Basket 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Κύριοι πρωταγωνιστές για τις δύο ομάδες στο δεύτερο μέρος οι Μπριν Ταϊρί και Τζάστιν Γιαβόρσκι - Δείτε μερικές φάσεις. Σκόραρε στα 59 του: Ο παίκτης - μηχανή των γκολ που νικά τον χρόνο, ανανέωσε το συμβόλαιό του ως τον Ιούνιο του 2027 menshouse.gr «Δεν το ήξερε σίγουρα»: Το στοιχείο -κλειδί που εξετάζουν οι Αρχές λύνει το πρώτο μυστήριο της δολοφονίας της διασώστριας instanews.gr «Πόσα χρειάζεστε;»: Ο Νίκος Οικονομόπουλος και τα 10.000€ για τον μικρό Γιώργο dailymedia.gr Για την 13η σύνταξη: Το είπε δημόσια ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπροστά στον Στουρνάρα instanews.gr Άρρωστα μυαλά κατηγόρησαν τον γιο του Ζαραλίκου που είναι 6 ετών dailymedia.gr Βρες από ποια χώρα είναι η ομάδα: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ποδοσφαίρου και γεωγραφίας που το 90% κάνει πάνω από 2 λάθη; menshouse.gr Θα έπρεπε να ήταν καρφωμένη στο no1: Πάτα Play στην καλύτερη ταινία που έφερε το Netflix μέσα στο καλοκαίρι (Vid) menshouse.gr Δεν έπαιξε σχεδόν ποτέ στη θέση του: Ο μοναδικός απ’ όσους αποχωρούν απ’ τον ΠΑΟ που μπορεί να αισθάνεται αδικημένος menshouse.gr ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο: Ορεξάτος ο Ταϊρί, απαντάει ο Γιαβόρσκι (vids) SHARE