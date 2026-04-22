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ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο: Ορεξάτος ο Ταϊρί, απαντάει ο Γιαβόρσκι (vids)

Μπάσκετ
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Κύριοι πρωταγωνιστές για τις δύο ομάδες στο δεύτερο μέρος οι Μπριν Ταϊρί και Τζάστιν Γιαβόρσκι - Δείτε μερικές φάσεις.
ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο: Ορεξάτος ο Ταϊρί, απαντάει ο Γιαβόρσκι (vids)