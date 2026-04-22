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Στο Παλατάκι ο Λιόλιος, παρακολουθεί το ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο με τον Βεζυρτζή (vid)

Μπάσκετ
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Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, δίνει το παρών στο Παλατάκι και παρακολουθεί τον τελικό του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο από τα επίσημα, δίπλα από τον ομόλογό του στην ασπρόμαυρη ΚΑΕ, Νίκο Βεζυρτζή.

Δείτε το βίντεο:

 

Στο Παλατάκι ο Λιόλιος, παρακολουθεί το ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο με τον Βεζυρτζή (vid)