Στο Παλατάκι ο Λιόλιος, παρακολουθεί το ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο με τον Βεζυρτζή (vid)

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, δίνει το παρών στο Παλατάκι και παρακολουθεί τον τελικό του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο από τα επίσημα, δίπλα από τον ομόλογό του στην ασπρόμαυρη ΚΑΕ, Νίκο Βεζυρτζή.

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