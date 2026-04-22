Χρόνος ανάγνωσης 1’ FIBA EUROPE CUP Στο Παλατάκι ο Λιόλιος, παρακολουθεί το ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο με τον Βεζυρτζή (vid) 22-04-2026 19:40 SDNA Newsroom Μπάσκετ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Bilbao Basket 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, δίνει το παρών στο Παλατάκι και παρακολουθεί τον τελικό του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο από τα επίσημα, δίπλα από τον ομόλογό του στην ασπρόμαυρη ΚΑΕ, Νίκο Βεζυρτζή. Δείτε το βίντεο: Βρες από ποια χώρα είναι η ομάδα: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ποδοσφαίρου και γεωγραφίας που το 90% κάνει πάνω από 2 λάθη; menshouse.gr Δεν έπαιξε σχεδόν ποτέ στη θέση του: Ο μοναδικός απ’ όσους αποχωρούν απ’ τον ΠΑΟ που μπορεί να αισθάνεται αδικημένος menshouse.gr Για την 13η σύνταξη: Το είπε δημόσια ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπροστά στον Στουρνάρα instanews.gr Θα έπρεπε να ήταν καρφωμένη στο no1: Πάτα Play στην καλύτερη ταινία που έφερε το Netflix μέσα στο καλοκαίρι (Vid) menshouse.gr Σκόραρε στα 59 του: Ο παίκτης - μηχανή των γκολ που νικά τον χρόνο, ανανέωσε το συμβόλαιό του ως τον Ιούνιο του 2027 menshouse.gr «Δεν το ήξερε σίγουρα»: Το στοιχείο -κλειδί που εξετάζουν οι Αρχές λύνει το πρώτο μυστήριο της δολοφονίας της διασώστριας instanews.gr «Πόσα χρειάζεστε;»: Ο Νίκος Οικονομόπουλος και τα 10.000€ για τον μικρό Γιώργο dailymedia.gr Άρρωστα μυαλά κατηγόρησαν τον γιο του Ζαραλίκου που είναι 6 ετών dailymedia.gr Στο Παλατάκι ο Λιόλιος, παρακολουθεί το ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο με τον Βεζυρτζή (vid) SHARE