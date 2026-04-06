Σάκοτα: «Να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να πετύχουμε τη νίκη-πρόκριση»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Μπανταλόνα τόνισε πως πρέπει να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να πετύχουν τη νίκη-πρόκριση στο F4 του BCL.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Κάναμε στο γήπεδό μας το πρώτο βήμα. Ήταν σημαντικό για εμάς, που ξεκινήσαμε με νίκη απέναντι στη Μπανταλόνα, στο γήπεδο της οποίας θα διεξαχθεί το F4 του BCL. Εννοείται πως είμαστε υποχρεωμένοι ανεξάρτητα από τις δυνατότητες της αντιπάλου μας, να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας αύριο για να πετύχουμε τη νίκη-πρόκριση. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι θέλουμε να διακριθούμε στη διοργάνωση. Προφανώς, κάναμε την απαραίτητη ανάλυση για να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε κατά την πρώτη αναμέτρηση. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα μας και αισιοδοξία για την επιτυχία.»