Έτοιμος για την επιστροφή του ο Μάικ Τζέιμς

Ο Μάικ Τζέιμς είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, όπως ανακοίνωσε η Μονακό, με τον Αμερικανό γκαρντ να μπαίνει στις ομαδικές προπονήσεις ενόψει διαβολοβδομάδας.

Η Μονακό εκτός από τα εξωαγωνιστικά προβλήματα που την ταλανίζουν όλη την τρέχουσα σεζόν, έχει να αντιμετωπίσει και αγωνιστικά προβλήματα αναφορικά με τους τραυματισμούς.

Ο Μάικ Τζέιμς είναι εκτός αγωνιστικής δράσης το τελευταίο μήνα, ωστόσο τα νέα είναι ευχάριστα όσον αφορά τον τραυματισμό του. Όπως ανακοίνωσε η Γαλλική ομάδα ο Αμερικανός γκαρντ έχει ξεκινήσει ατομικές προπονήσεις, ενώ είναι έτοιμος να μπει και στο ομαδικό πρόγραμμα ενόψει διαβολοβδομάδας.

Πλέον ο πολύπειρος άσος μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ, με την Μονακό να τον έχει ανάγκη στις κρίσιμες τελευταίες αγωνιστικής και την «μάχη» που δίνει για την είσοδο της στην 10άδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό:

«Η AS Monaco Basket είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Μάικ Τζέιμς έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο ορόσημο στην ανάρρωσή του, με τη διαδικασία αποκατάστασής του να προχωρά με επιτυχία.

Μετά από θετικές ιατρικές αξιολογήσεις, ο Μάικ επέστρεψε στις ατομικές προπονήσεις το περασμένο Σαββατοκύριακο. Εάν η πρόοδός του συνεχιστεί όπως αναμένεται, ο Μάικ είναι έτοιμος να επανενταχθεί στις προπονήσεις της ομάδας, συμπεριλαμβανομένης της επαφής, ενόψει του καθοριστικού διπλού αγώνα της EuroLeague αυτής της εβδομάδας.

Αυτή η επιστροφή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή της σεζόν, καθώς η Μονακό προετοιμάζεται για ένα σημαντικό διάστημα που θα διαμορφώσει τις φιλοδοξίες της στη διοργάνωση»

Ο σύλλογος θα ήθελε να αναγνωρίσει το έργο του ιατρικού επιτελείου και όλων όσων στήριξαν τον Μάικ καθ' όλη τη διάρκεια της ανάρρωσής του.

Ενωμένη και πλήρως συγκεντρωμένη, η Μονακό προσεγγίζει αυτό το τελικό στάδιο με αποφασιστικότητα και φιλοδοξία».