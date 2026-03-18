Στο Βερολίνο για το πλεονέκτημα και την πρωτιά στον όμιλο η ΑΕΚ

H AEK αντιμετωπίζει την Άλμπα στο Βερολίνο με την Ένωση να στοχεύει στη νίκη για την πρωτιά στον όμιλο και το πλεονέκτημα έδρας στους «8», ενώ η Καρδίτσα αντιμετωπίζει την Τόφας στην Προύσα (18/3, 19:00) στο ευρωπαϊκό φινάλε της την τρέχουσα σεζόν.

Αυλαία στην φάση των «16» με ματσάρα στο Βερολίνο. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άλμπα με την Ένωση να παίρνει με νίκη την πρωτιά στον όμιλο και το πλεονέκτημα έδρας στους «8» της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είναι στην κορυφή και αήττητη με 5-0, με την ομάδα του Βερολίνου να έχει 4-1. Η Ένωση μπορεί να πετύχει τον στόχο της, ακόμα και αν ηττηθεί μέχρι και με 8 πόντους διαφορά, καθώς είχε κερδίσει στο ματς του πρώτου γύρου στη «SUNEL Arena» με 88-80.

Από τη μεριά της, η Καρδίτσα που παραμένει χωρίς νίκη (0-5) θα δώσει το τελευταίο ευρωπαϊκό ματς της, στη φετινή σεζόν, απέναντι στην Τόφας (1-4) στην Προύσα (18/3, 19:00).

10ος Όμιλος

6η αγωνιστική

Τόφας – Καρδίτσα (18/3, 19:00)

Άλμπα Βερολίνου – ΑΕΚ (18/3, 20:00)

Η Κατάταξη

1. ΑΕΚ* 10 (5-0)

2. Άλμπα Βερολίνου* 9 (4-1)

3. Τόφας 6 (1-4)

4. Καρδίτσα 5 (0-5)