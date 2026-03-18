Στο Βερολίνο για το πλεονέκτημα και την πρωτιά στον όμιλο η ΑΕΚ

Αυλαία στην φάση των «16» με ματσάρα στο Βερολίνο. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άλμπα με την Ένωση να παίρνει με νίκη την πρωτιά στον όμιλο και το πλεονέκτημα έδρας στους «8» της διοργάνωσης.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είναι στην κορυφή και αήττητη με 5-0, με την ομάδα του Βερολίνου να έχει 4-1. Η Ένωση μπορεί να πετύχει τον στόχο της, ακόμα και αν ηττηθεί μέχρι και με 8 πόντους διαφορά, καθώς είχε κερδίσει στο ματς του πρώτου γύρου στη «SUNEL Arena» με 88-80.
Από τη μεριά της, η Καρδίτσα που παραμένει χωρίς νίκη (0-5) θα δώσει το τελευταίο ευρωπαϊκό ματς της, στη φετινή σεζόν, απέναντι στην Τόφας (1-4) στην Προύσα (18/3, 19:00).
10ος Όμιλος
6η αγωνιστική
Τόφας – Καρδίτσα (18/3, 19:00)
Άλμπα Βερολίνου – ΑΕΚ (18/3, 20:00)
Η Κατάταξη
1. ΑΕΚ* 10 (5-0)
2. Άλμπα Βερολίνου* 9 (4-1)
3. Τόφας 6 (1-4)
4. Καρδίτσα 5 (0-5)