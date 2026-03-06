Η Παρί πέρασε με άνεση από την έδρα της Μπασκόνια, επικρατώντας με το επιβλητικό 81-97.

Οι Παριζιάνοι πήραν από την αρχή της αναμέτρησης τα ηνία και προηγήθηκαν με 20-24 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 17-34 στο δεύτερο δεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο στο +21 (37-58).

Το πάρτι της Παρί συνεχίστηκε και στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους Γάλλους να κάνουν επί μέρους 23-26 για να μπουν στην τέταρτη περίοδο, έχοντας προβάδισμα 24 πόντων (60-84).

Σε εκείνο το σημείο η Μπασκόνια επιχείρησε να κάνει το ακατόρθωτο και κατάφερε να μειώσει την διαφορά ακόμη και στους 12 πόντους (78-90), όμως η Παρί ανέβασε ξανά απόδοση και «καθάρισε» το ματς.

Ο Ναντίρ Ιφί με 21 πόντους και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Παριζιάνους, με τον Κλεμέντ Φρις να ξεχωρίζει για την Μπασκόνια έχοντας 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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