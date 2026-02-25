Τι πραγματικά οδήγησε στη σύγκρουση για το μπάσκετ

Η πραγματικότητα του ζητήματος που αφορά όσα συμβαίνουν στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια και έχουν αρχίσει απ’ το «σωσίβιο» που αναζήτησαν οι Αγγελόπουλοι για να τα καταφέρουν.

Ολυμπιακοί ή μη, αντιλαμβάνονται πως η κατάσταση στο σύλλογο του Πειραιά δεν είναι απλή. Αφορά ζητήματα σημαντικότερα από έναν τίτλο, μια πρόκριση ή έναν αποκλεισμό. Εξαπλώνεται σε όλο τον σύλλογο και όχι μόνο ένα τμήμα. Παρότι το μπάσκετ μπαίνει σε κεντρικό πλάνο.

Ουδείς γνωρίζει αν όντας ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα προχωρήσει στη δημιουργία ομάδας για το NBA Europe. Ούτε αν ο Ερασιτέχνης θα παραχωρήσει το δικαίωμα χρήσης ονόματος και εμβλήματος αλλού, πέραν της τωρινής ΚΑΕ.

Κάποιοι το βλέπουν απλά σαν παιχνίδι εντυπώσεων. Άλλοι ως κάτι σοβαρό που δεδομένα θα απασχολήσει. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι υπαρκτό. Δεν αποτελεί «παιχνίδι» αντιπάλων, ούτε προσπάθεια δημιουργίας προβλήματος εκτός του συλλόγου. Το ζήτημα είναι ενδοοικογενειακό.

Οι περισσότεροι σκέφτονται μεγαλόφωνα

«Πώς φτάσαμε ως εδώ;».

Σε μια κατάσταση που είναι ξεκάθαρο πως σιγοβράζει εδώ και καιρό. Το καταλάβαιναν οι πάντες από ανακοινώσεις, δημοσιεύματα, αναρτήσεις. Εκατέρωθεν.

Αυτό είναι το δέντρο. Η ρίζα του όμως; Κι αυτή μοιάζει να είναι φανερή, παρότι κρύβεται από το μέγεθος του θέματος. Διότι τέτοιου είδους καταστάσεις στον Ολυμπιακό, οι περισσότεροι είναι δύσκολο να θυμηθούν στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.

Η ΚΑΕ από την εποχή που τέθηκε σε εφαρμογή το περίφημο «μέχρι τέλους», άνοιξε μια Κερκόπορτα. Στην εισβολή της πολιτικής στον Ολυμπιακό. Κάτι που σε τόσο μεγάλα κλαμπ με τόσο κόσμο να τα ακολουθούν, είναι σύνηθες να συμβαίνει. Με την διαφορά πως στο μπασκετικό τμήμα των «ερυθρόλευκων», το θέμα παράγινε. Κι όσο περνούσαν τα χρόνια, η εξάρτηση μεγάλωνε όλο και περισσότερο.

Αρχικά για να επέλθει η αλλαγή στην ΕΟΚ. Καθόλου τυχαίες οι παρεμβάσεις του Αυγενάκη, ο οποίος είχε μεσολαβήσει μέχρι και σε άλλα υπουργεία προκειμένου να κατεβάσουν την αστυνομία και να μην επιτραπούν εκλογές στη Λεωφόρο. Ήθελε να τις διεξάγει ηλεκτρονικά, με αποκλεισμό σωματείων – όπως καταγγέλθηκε – με «φωτογραφικούς» νόμους για όρια ηλικίας.

Η σχέση της πολιτικής/κυβέρνησης με την ΚΑΕ Ολυμπιακός των Αγγελόπουλων, συνεχίστηκε και ισχυροποιήθηκε. Με τηλεοπτικές μεταδόσεις φιλικών από την ΕΡΤ. Διευθέτηση ζητημάτων οφειλών προς το ΣΕΦ, για τις οποίες κανείς ποτέ δεν ενημέρωσε τι ακριβώς συνέβη. Άλλωστε πρόεδρος της εγκατάστασης έγινε πρώην στέλεχος του Ολυμπιακού. Μέσω Αυγενάκη (η Χριστίνα Τσιλιγκίρη).

Μετέπειτα ήρθαν οι απαιτήσεις για το ΣΕΦ από την κυβέρνηση. Με την δημόσια παραδοχή των Αγγελόπουλων μάλιστα, πως είναι «δυνατοί». Χωρίς επεξήγηση, όμως ίσως να εννοούσαν τις διασυνδέσεις με την κυβέρνηση. Άλλωστε άνθρωποι που είναι γνωστό πως «κινούν νήματα», έχουν μόνιμη θέση στους αγώνες του Ολυμπιακού. Όπου κι αν αγωνίζεται η ομάδα. Για τα ίδια πρόσωπα, έχουν σηκωθεί πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ γενικά ο υπόλοιπος Ολυμπιακός τα θεωρεί «εχθρικά».

Για το θέμα του ΣΕΦ υπήρξαν και δημοσιεύματα κατά του δήμου Πειραιά, μέσω της απάντησης του οποίου έγινε γνωστό το τι θέλουν οι Αγγελόπουλοι για να πάρουν την εγκατάσταση (μεταξύ αυτών και την μαρίνα). Με τον δήμο Πειραιά φυσικά, ΠΑΕ και Ερασιτέχνης έχουν άριστη σχέση. Είναι ουσιαστικά το ίδιο.

Η εξάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός από την πολιτική/κυβέρνηση, διαρκώς και μεγάλωνε. Φτάνοντας μέχρι την συμφωνία για το ΣΕΦ, λεπτομέρειες της οποίας δεν έγιναν ποτέ γνωστές. Μόνο γενικότητες. Ακολούθησε το σωσίβιο με την ντροπιαστική αναβολή του αγώνα με την Φενέρμπαχτσε, λόγω βροχής. Προκειμένου να μην ρεζιλευτεί μόνο η ΚΑΕ Ολυμπιακός, το κράτος προτίμησε να το πάρει πάνω του.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στο εσωτερικό του συλλόγου, ήρθε με την έγκριση του ποσού των 25 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση στο ΣΕΦ. Παρότι υπάρχει συμφωνία με μια Α.Ε. (ΚΑΕ Ολυμπιακός ιδιοκτησίας Αγγελόπουλων) το κράτος θα πληρώσει αυτό το τεράστιο ποσό απ’ τα ταμεία του, προκειμένου εν συνεχεία να πάρουν έτοιμο γήπεδο στο μπάσκετ των «ερυθρόλευκων».

Σχεδόν παράλληλα, δεν εγκρίθηκε το κονδύλι για τα κολυμβητήρια και τις πισίνες στο ΣΕΦ. Έργο το οποίο περιμένει περισσότερο καιρό ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός.

Για να αποκομίσει τα τόσα οφέλη το μπάσκετ του Ολυμπιακού, επέτρεψε να μπει η πολιτική στο σύλλογο σε τεράστιο ποσοστό. Σε μια εποχή όπου το υπόλοιπο σωματείο, είναι απέναντι μάλιστα. Σα να μην έφταναν αυτά, υπήρξαν και λεπτομέρειες όπως τα δημοσιεύματα για τον δήμο Πειραιά, οι αναρτήσεις μετά την βαριά ήττα του ποδοσφαίρου στη Βαρκελώνη, για να ρίξουν κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Ουσιαστικά οι Αγγελόπουλοι αντιλήφθηκαν πως χωρίς κρατική βοήθεια, θα τους ήταν δύσκολο να σταθούν όρθιοι στη «μάχη». Ειδικά με τις κινήσεις της αντίπαλης πλευράς. Μόνο που με τις επιλογές τους προκάλεσαν σημαντικά ζητήματα εντός του συλλόγου. Κάπως έτσι φτάσαμε στο σήμερα και τις όποιες εξελίξεις υπάρξουν.

Τα συμπεράσματα δικά σας…