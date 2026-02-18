Η Ένωση Παικτριών μειώνει τις οικονομικές της απαιτήσεις στην διαπραγμάτευση με το WNBA

Η Ένωση Παικτριών του WNBA (WNBPA) φέρεται να μείωσε τις οικονομικές της απαιτήσεις στην τελευταία αντιπρόταση που κατέθεσε προς τη διοίκηση της λίγκας, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, η ένωση ζητά πλέον μέσο όρο 27,5% επί των ακαθάριστων εσόδων της λίγκας, με αφετηρία το 25% κατά το πρώτο έτος μιας ενδεχόμενης συμφωνίας. Το salary cap για την πρώτη χρονιά προτείνεται να διαμορφωθεί κάτω από τα 9,5 εκατ. δολάρια.

Στην προηγούμενη πρότασή της, η WNBPA ζητούσε μέσο ποσοστό 31% επί των ακαθάριστων εσόδων (28% στο πρώτο έτος), με salary cap στα 10,5 εκατ. δολάρια.

Από την πλευρά της, η λίγκα, μέσω εκπροσώπου που μίλησε στο ESPN, χαρακτήρισε τη νέα πρόταση «μη ρεαλιστική», υποστηρίζοντας ότι θα προκαλούσε απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τις ομάδες. Παράλληλα, τόνισε ότι απομένουν να ολοκληρωθούν δύο Draft (το expansion draft δύο νέων ομάδων και το κολεγιακό draft), καθώς και η διαδικασία της free agency πριν από την έναρξη των training camps, με τον χρόνο να πιέζει.

Η τελευταία πρόταση της λίγκας προβλέπει salary cap ύψους 5,65 εκατ. δολαρίων. Βασικό σημείο διαφωνίας αποτελεί η βάση υπολογισμού των ποσοστών: η διοίκηση επιθυμεί το μερίδιο των παικτριών να συνδέεται με τα καθαρά έσοδα (net revenue) και όχι με τα ακαθάριστα (gross revenue). Σύμφωνα με το ESPN, η λίγκα προσφέρει ποσοστό άνω του 70% επί των καθαρών εσόδων, το οποίο όμως μεταφράζεται σε λιγότερο από 15% επί των ακαθάριστων εσόδων.

Ένα ακόμη σημείο τριβής αφορά στη στέγαση των παικτριών. Η WNBPA επιδιώκει να διατηρηθεί η παροχή κατοικίας για τα πρώτα χρόνια της νέας συμφωνίας, με πρόβλεψη ώστε αργότερα οι υψηλότερα αμειβόμενες παίκτριες να αναλαμβάνουν οι ίδιες το κόστος. Η πρόταση της λίγκας, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, περιλαμβάνει διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου για τις παίκτριες με τον κατώτατο μισθό και στούντιο για δύο developmental παίκτριες ανά ομάδα.

Η νέα σεζόν του WNBA είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 8 Μαΐου, με τρεις αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων η νεοσύστατη Τορόντο Τέμπο θα υποδεχθεί τις Ουάσινγκτον Μίστικς. Μία ημέρα αργότερα, οι Πόρτλαντ Φάιρ θα αντιμετωπίσουν τις Σικάγο Σκάι.