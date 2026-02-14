Τι έκανε ο Μπόλντγουιν στην Πόλη και στην Αθήνα προκαλώντας δύο φορές γενική σύρραξη

Οι ενέργειες του Μπόλντγουιν στη διάρκεια των πανηγυρισμών προκάλεσαν μια σχεδόν γενική σύρραξη. Μόνο που υπήρχε και… ιστορία πίσω από συνέβησαν καθώς το γεγονός δεν ήταν μεμονωμένο.

Το δις εξαμαρτείν λένε, ουκ ανδρός σοφού. Ο Αμερικανός σίγουρα δεν κατατάσσεται στην κατηγορία των… σοφών αλλά οι κινήσεις του, δύο φορές μέσα σε 2 μήνες, έφεραν μια παρολίγον γενικευμένη σύγκρουση που δεν επεκτάθηκε και τις δύο φορές χάρη στους πιο ψύχραιμους αθλητές.

Στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, μετά τη λήξη, ο Μπόλντγουιν κινήθηκε απειλητικά προς την πλευρά του Τζέριαν Γκραντ ο οποίος μαζί με τους συμπαίκτες του θέλησε να κάνει το καθιερωμένο ζντο χωρίς να παρατηρήσει πως βρισκόταν πάνω από το logo της Φενέρμπαχτσε. Ο Γκραντ πιάνεται ανυποψίαστος όπως προκύπτει από το βίντεο και δέχεται σπρώξιμο από τον Μπόλντγουιν για να φύγει από εκείνο το σημείο.

Ο παίκτης της Φενέρ φαίνεται πως το… κρατούσε μανιάτικο και το θυμήθηκε μετά το νικητήριο καλάθι του καθώς ξαφνικά φεύγει από το σημείο των πανηγυρισμών και πάει επιδεικτικά να σταθεί πάνω στο logo του Παναθηναϊκού κοιτώντας μάλιστα με τα χέρια σταυρωμένα επιδεικτικά τους παίκτες της ελληνικής ομάδας.

Αυτό που ήταν που προκάλεσε την αντίδραση του Λεσόρ και δείχνει πως υπήρχε… ιστορικό στο πρόβλημα και δεν δημιουργήθηκε αυτόνομα και μεμονωμένα από έναν αθλητή.

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε στο άρθρο του αγώνα της Πόλης, η σημείωση στο τέλος του κειμένου περιγράφει ανάγλυφα την κατάσταση με την φράση «ο Μπόλντγουιν έπαθε… Μπόλντγουιν».

Θυμηθείτε το σκηνικό από το πρώτο παιχνίδι