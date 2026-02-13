Ολυμπιακός: Νοκ άουτ ο Ντόρσεϊ με Ηρακλή

Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ για το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Εκτός και ο Γουόκαπ, επέστρεψε ο Παπανικολάου...

Οι Ερυθρόλευκοι δοκιμάζονται το Σάββατο (14/2, 16:00) στο "Ιβανώφειο", με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην υπολογίζει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που γύρισε το πόδι του στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα και έχει ενόχληση στον έσω πλάγιο. Μένει πλέον να φανεί ποια θα είναι η κατάσταση του διεθνούς γκαρντ ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ για το Final 8 του Κυπέλλου.

Ο Τόμας Ουόκαπ έμεινε εκτός αποστολής για λόγους ξεκούρασης, ενώ ο Φρανκ Νιλίκινα θα ακολουθήσει την αποστολή, αλλά θα αποφασιστεί αύριο αν θα αγωνιστεί.

Στην Θεσσαλονίκη θα ταξιδέψουν οι Νιλικίνα, Ουόρντ, Μπουρνελές, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζηπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς και Φουρνιέ.

