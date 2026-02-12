Τους ξέρανε ο Γιαννακόπουλος: Στον Παναθηναϊκό για 2,5 χρόνια ο Χέις-Ντέιβις!

Ο Γιαννακόπουλος άφησε σύξυλη όλη την Ευρώπη: Ανακοίνωσε στις 02:00 το πρωί την απόκτηση του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια!

Ο Παναθηναϊκός Aktor έκανε το... απόλυτο all-in με στόχο το 8ο ευρωπαϊκό αστέρι του και έντυσε στα «πράσινα» τον MVP του περσινού Final Four, Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε ενημερώσει εδώ και καιρό πως ψάχνει έναν παίκτη - βόμβα στην αγορά και είχε δώσει «λευκή επιταγή» στα στελέχη της ομάδας, για να βρεθεί το αγωνιστικό κομμάτι που θα αλλάξει επίπεδο το «παζλ» του Εργκίν Αταμάν.

Ο Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις, φυσικά, ήταν ένας παίκτης που άπαντες στον «πράσινο» οργανισμό ήθελαν πάρα πολύ. Όμως, η υπόθεση είχε πολλά «αγκάθια» στον δρόμο της, μέχρι να επιτευχθεί η οριστική συμφωνία.

Αρχικά, ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ έπρεπε να μείνει ελεύθερος από το ΝΒΑ και να αποφασίσει πως θα αποχωριστεί το «όνειρο» του «μαγικού κόσμου». Αυτό συνέβη πριν από μία εβδομάδα, με τους Μπακς να τον «κόβουν» μετά την ανταλλαγή από τους Σανς.

Βέβαια, το «τριφύλλι» δεν έτρεχε μόνο του στην... κούρσα της απόκτησης ενός εκ των κορυφαίων παικτών των τελευταίων ετών στην Euroleague. Η Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε πολύ δυναμικό «μπάσιμο», εκμεταλλευόμενη τόσο το υψηλό μπάτζετ της, όσο και τις σχέσεις του παίκτη με τον Δημήτρη Ιτούδη και φάνταζε ως το φαβορί για την υπογραφή του. Από τη μεριά της, η Φενέρμπαχτσε «πόνταρε» στο γνώριμο περιβάλλον και την ομάδα με την οποία ο 31χρονος έφτασε μέχρι την κορυφή της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Παναθηναϊκός Aktor, λοιπόν, κυνήγησε με ζέση τις πιθανότητες που του αναλογούσαν. Μάλιστα, παρά την αρχική αρνητική απάντηση του παίκτη, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» δεν παράτησαν την υπόθεση. Αντιθέτως, βλέποντας την διστακτικότητά του να υπογράψει το συμβόλαιο με τη Χάποελ, οι «πράσινοι» έκαναν ένα ακόμα σπουδαιότερο... all-in σε όλα τα επίπεδα.

Έτσι, το «ασφυκτικό» pressing απέδωσε καρπούς και μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι γεγονός. Ως εκ τούτου, το «τριφύλλι» βάζει στο γεμάτο... οπλοστάσιο του Εργκίν Αταμάν έναν two-way παίκτη, που ανήκει στην elite της λίγκας.

Να θυμίσουμε πως ο Χέις - Ντέιβις μέτρησε 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ ανά παιχνίδι στο περσινό Final Four, ενώ για δύο σερί χρονιές (2024, 2025) ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης. Επιπλέον, είναι ο κάτοχος της μοναδικής «50άρας» που έχει μπει ποτέ σε ένα ματς της Euroleague. Πέραν όλων των παραπάνω, όμως, ο 31χρονος είναι εξαιρετικός και στο αμυντικό σκέλος, ξεχωρίζοντας για την ικανότητά του να «υπηρετήσει» ουκ ολίγα πλάνα.