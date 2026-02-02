Η κατρακύλα συνεχίζεται: Βαριά ήττα των Μπακς από τους Σέλτικς

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι με τίποτα, αφού γνώρισαν νέα ήττα, αυτή τη φορά από τους Μπόστον Σέλτικς, με το βαρύ 107-79.

Τα «Ελάφια» δεν είχαν ξανά στην διάθεσή τους τον τραυματία, Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρουσιάζοντας το ίδιο κακό πρόσωπο που δείχνουν από το ξεκίνημα της σεζόν, βλέποντας το... τρένο της post season να χάνεται.

Οι Σέλτικς, μετά το πρώτο δωδεκάλεπτο, κυριάρχησαν πλήρως στην αναμέτρηση και έφτασαν σε μια άνετη νίκη, αφού σε κανένα σημείο του αγώνα δεν αισθάνθηκαν απειλή από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Με αυτή τη νίκη οι «Κέλτες» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 31-18 και παραμένουν στα ψηλά πατώματα της βαθμολογίας στην ανατολική περιφέρεια, ενώ οι Μπακς έπεσαν στο 18-29 και παραμένουν εκτός θέσεων που οδηγούν στο play in tournament.

Ο Τζέιλεν Μπράουν με 30 πόντους, 13 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Ράιαν Ρόλινς να ξεχωρίζει για τους Μπακς, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

