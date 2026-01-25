Οι Μπουλς τίμησαν τον Ντέρικ Ρόουζ με νίκη κόντρα στους Σέλτικς

Στην βραδιά απόσυρσης της φανέλας του Ντέρικ Ρόουζ, οι Σικάγο Μπουλς πανηγύρισαν μεγάλη νίκη απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς, επικρατώντας με 114-111.

Η φανέλα με το Νο1 θα κοσμεί πλέον την οροφή του United Center, μαζί με αυτές των Μάικλ Τζόρνταν και Σκότι Πίπεν, αφού οι Σικάγο Μπουλς τίμησαν το «δικό τους παιδί», Ντέρικ Ρόουζ.

Σε ένα ματς με έντονη συγκινησιακή φόρτιση, οι «Ταύροι» έκαναν το χρέος τους απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς, αφιερώνοντας τη νίκη στο τιμώμενο πρόσωπο, παρά την σθεναρή αντίσταση των «Κελτών».

Oι Μπουλς για να φτάσουν στη νίκη και να τιμήσουν όπως αρμόζει τον Ντέρικ Ρόουζ, χρειάστηκε να κάνουν δύο εξαιρετικά δωδεκάλεπτα, έχοντας σε καλή κατάσταση τον Κόμπι Ουάιτ.

Ο γκαρντ των «Ταύρων» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους και 7 ασίστ, ενώ η συγκλονιστική εμφάνιση του Τζέιλεν Μπράουν, που είχε 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ δεν ήταν αρκετή για τους Σέλτικς.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης