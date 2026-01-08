Σίμτσακ στη Magic Euroleague: «Τα... κανονάκια έχουν τελειώσει, ενωμένοι και να δίνουμε τα πάντα»

Ο Βασίλης Σίμτσακ μίλησε στη Magic Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βίρτους Μπολόνια, παρουσιάζοντας την κατάσταση στην ομάδα το τελευταίο διάστημα.

Ο άμεσος συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν σημείωσε μεταξύ άλλων στην εκπομπή του SDNA...

Για την αντίδραση και τη νίκη: «Ηταν ένα δύσκολο παιχνίδι κυρίως στο πνευματικό κομμάτι μετά από δύο ήττες, με τον τρόπο που ήρθαν. Όλη η ομάδα ανταποκρίθηκε πολύ σωστά, η Βίρτους είναι πολύ αθλητική και σκληρή ομάδα και βγάλαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο».

Για την κριτική που δέχθηκαν όλοι στην ομάδα: «Η κριτική είναι σωστή προς εμάς. Η ομάδα είχε ένα κακό πρόσωπο και δεν μπορούσε να κάνει τα απλά πράγματα: Επικοινωνία στην άμυνα, τοποθέτηση, αλληλλοκαλύψεις. Τα κάναμε όλα λάθος. Σήμερα δώσαμε έμφαση στην άμυνα για να πάρουμε αυτοπεποίθηση. Δεν το κάναμε στα προηγούμενα παιχνίδια γιατί προσπαθούσαμε να κερδίσουμε από την επίθεση».

Για τον Χουάντσο και τον Χολμς: «Είναι ένα παιδί που αγαπάει πολύ το μπάσκετ και είναι πολύ αγνή ψυχή. Ό,τι ακούει το κρατάει μέσα του και προσπαθεί να βγάλει αντίδραση. Δούλεψε κι άλλο, πήρε πολλά σουτ και κατάλαβε ότι στην άμυνα μπορεί να προσφέρει πολλά. Ο Χολμς έχει πολύ καλή αντίληψη στο πικ εν ρολ. Αυτά τα κομμάτια έγιναν πολύ σωστά και ήρθε η νίκη».

Για τη συνέχεια: «Δεν είμαστε σε κατάσταση να χαλαρώνουμε και να μιλάμε για εύκολο πρόγραμμα. Τα... κανονάκια έχουν τελειώσει. Μπαίνουμε σε μια περίοδο που κάθε παιχνίδι πρέπει να το βλέπουμε σαν τελικό. Αν έρθει μία ήττα, να έρθει έχοντας δώσει το 100%. Δεν είναι αποδεκτό όταν τα δίνουμε όλα. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να δίνουμε τα πάντα για τη νίκη».

Για την συσπείρωση και το μήνυμα Γιαννακόπουλου: «Όταν ο πρόεδρος και ο κόσμος σου συμπεριφέρονται έτσι, δεν έχεις δικαιολογίες. Έχεις έναν άνθρωπο που σου δίνει τα πάντα και σε στηρίζει. Το ίδιο κάνει και ο κόσμος. Στα άσχημα αποτελέσματα φαίνονται οι μεγάλες ομάδες. Το να μείνουμε ενωμένοι σε έναν τέτοιο μεγάλο σκόπελο και είναι κάτι που εκτιμάμε όλοι στην ομάδα. Αντιλαμβάνονται όλοι την προσπάθεια που γίνεται».

Για τη δήλωση Αταμάν ότι αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα θα αποχωρήσει: «Ο κόουτς έχει το δικό του σκεπτικό και τον δικό του τρόπο αντίδρασης. Το σημαντικό είναι να σεβόμαστε τον αντίπαλο, το μπάσκετ και να δίνουμε τα πάντα για τον κόσμο, τον πρόεδρο και όλους όσοι απαρτίζουν αυτόν τον σύλλογο».