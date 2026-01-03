Αδιανόητο: Καταγγελίες των ανθρώπων του ΠΑΟΚ για άσεμνες χειρονομίες του διαιτητή Τοπαλίδη στο Παλατάκι!

Σοβαρές καταγγελίες από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για τον διαιτητή Τοπαλίδη στο παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό για την 12η αγωνιστική της Α'1 γυναικών.

Έξαλλους έκανε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ η συμπεριφορά του Κωνσταντίνου Τοπαλίδη στο παιχνίδι του Δικεφάλου απέναντι στον Πανσερραϊκό για την 12η αγωνιστική, καθώς το τμήμα του Δικεφάλου καταγγέλλει άσεμνες χειρονομίες του Κατερινιώτη ρέφερι προς τα μέλη της διοίκησης, τα οποία οποία διαμαρτύρονταν για τις αποφάσεις του εντός του παρκέ.

Όπως καταγγέλλουν χαρακτηριστικά οι ασπρόμαυροι, ο Τοπαλίδης μη δεχόμενος τις έντονες διαμαρτυρίες στο Παλατάκι, προχώρησε σε άσεμνες χειρονομίες προς τα μέλη της διοίκησης, υψώνοντας το... μεσαίο δάχτυλό του!

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν πολλά παράπονα από τα σφυρίγματα και του Συμεωνίδη, ο οποίος μάλιστα έδειξε τρεις τεχνικές ποινές στην πλευρά του ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι όπου η διαιτητική τριάδα ήταν γι' ακόμη μία φορά η αρνητική πρωταγωνίστρια της αναμέτρησης.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αναμένουν πλέον την παραδειγματική τιμωρία των αρνητικών πρωταγωνιστών της αναμέτρησης που άνοιξε τον β’ γύρο του πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ γυναικών.