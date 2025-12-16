Μοντέρο: «Περίμενα ότι θα είμαστε στην δεύτερη θέση»

Ο Ζαν Μοντέρο, μετά τη νίκη της Βαλένθιας απέναντι στον Ολυμπιακό, τόνισε πως περίμενε ότι οι «Νυχτερίδες» θα είναι στην δεύτερη θέση μετά από 16η αγωνιστικές.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για το comeback και τη νίκη: «Ποτέ δε σταματήσαμε να πιστεύουμε. Σουτάραμε πολλά τρίποντα, όλοι ξέρουν ότι το κάνουμε. Να συνεχίζουμε να παίζουμε το παιχνίδι μας. Κάποιες φορές τα βάζουμε, άλλες όχι, σήμερα ήμασταν τυχεροί».

Για την δεύτερη θέση: «Το περίμενα, όλοι στην ομάδα πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Δουλεύουμε σκληρά, βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό θα μας κρατήσει σε υψηλό επίπεδο».

«Νιώθω υπέροχα, δουλεύω στο παιχνίδι μου. Δεν έκανα καλό ξεκίνημα στην σεζόν. Θέλω να συνεχίσω να είμαι επιθετικός και να παίζω το παιχνίδι μου».