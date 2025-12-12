H Tσαρούχα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Πουρσανίδης στο ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τα βλέμματα να πέφτουν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο ΑΕΚ - Παναθηναϊκός.

Στο Ιβανώφειο και το Ηρακλής - Άρης ορίστηκε πρώτη διαιτητής η Τσαρούχα, ενώ στο αθηναϊκό ντέρμπι αντίστοιχα ο Πουρσανίδης.

Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο 13/12

Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Άρης Betsson Τσαρούχα-Πιτσίλκας-Αγγελής (Λαζαρίδης-Πανταζής)

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Καρδίτσα Ιαπωνική Τσολάκος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Διμπινούδης)

Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Τηγάνης-Χριστινάκης-Κάρδαρης (Παυλόπουλος)

Sunel Arena 20.30 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός AKTOR Πουρσανίδης-Αγραφιώτης-Αναστασιάδης Β. (Μωϋσιάδης-Ντίνος)

Κυριακή 14/12