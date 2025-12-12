Μπουλς: Αφήνουν την περίπτωση του Ντέιβις, στρέφονται στον Κουμίνγκα

Οι Σικάγο Μπουλς δε θα κινηθούν για την απόκτηση του Άντονι Ντέιβις και έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Τζόναθαν Κουμίνγκα.

Οι Σικάγο Μπουλς ήταν μία από τις πολλές ομάδες που συνδέθηκαν με τον Άντονι Ντέιβις, όμως φαίνεται πως δεν ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, οι «Ταύροι» δεν ετοιμάζονται να κινηθούν για τον «Φρύδια» και έχουν στρέψει αλλού την προσοχή τους. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Τζόναθαν Κουμίνγκα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Ο Κουμίνγκα έχει συνδεθεί με αρκετά trades και από τις 15 Ιανουαρίου θα μπορεί να παραχωρηθεί. Θυμίζουμε πως τον περασμένο Σεπτέμβριο υπέγραψε διετές συμβόλαιο 48,5 εκατομμυρίων δολαρίων.