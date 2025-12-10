«3 λεπτά αγνής μαγείας»: Η Ρεάλ Μαδρίτης αποθέωσε τον Γιουλ (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης δημοσίευσε ένα τρίλεπτο βίντεο... αγνής μαγείας με μεγάλα buzzer-beater του Σέρχιο Γιουλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρήθηκε με την Τενερίφη για την ACB και κατάφερε να επικρατήσει με 71-70. Ο Σέρχιο Γιουλ ήταν αυτός που έδωσε τη νίκη στην «Βασίλισσα», ευστοχώντας σε μία δύσκολη προσπάθεια στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

Με αφορμή αυτό το φινάλε, η ισπανική ομάδα δημοσίευσε ένα τρίλεπτο βίντεο με μεγάλα buzzer-beater που έχει πετύχει ο θρυλικός 38χρονος.

Το βίντεο ξεκινάει με το πιο πρόσφατο και ακολουθεί αυτό απέναντι στην Φουενλαμπράδα το 2011 (76-75). Έπειτα, γίνεται... άλμα στο 2015 για το νικητήριο τρίποντο κόντρα στην Βαλένθια (100-103) αλλά και στο 2016 με την «βόμβα» πίσω από το κέντρο ξανά κόντρα στις «νυχτερίδες» (94-95).

Μετά έρχεται το δύσκολο δίποντο απέναντι στην Μπαρτσελόνα το 2017 (76-75) αλλά και το καλάθι στο Κύπελλο το 2014 ενάντια στους «Μπλαουγκράνα» (76-77), το οποίο έδωσε το τρόπαιο στην «Βασίλισσα».

Τέλος, το βίντεο κλείνει με το καλάθι του Γιουλ μπροστά στον Φαλ το 2023 (78-79), με το οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε τον Ολυμπιακό στον τελικό της Euroleague, πριν δείξει ξανά το buzzer-beater ενάντια στην Τενερίφη.

Δείτε το βίντεο: