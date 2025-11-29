Σε... ελεύθερη πτώση οι Μπουλς

Οι «Ταύροι» ηττήθηκαν από τους Σάρλοτ Χόρνετς με 123-116, δίνοντας συνέχεια στις κακές εμφανίσεις τους το τελευταίο διάστημα.

Οι Σικάγο Μπουλς ξεκίνησαν εντυπωσιακά την σεζόν, με πέντε σερί νίκες, όμως έκτοτε βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, έχοντας πλέον ρεκόρ 9-9, με τους Χόρνετς, να βελτιώνουν το δικό τους ρεκόρ στο 5-14.

Οι δύο ομάδες δεν είχαν κίνητρο για το NBA Cup, αφού είχαν αποκλειστεί από τη συνέχεια, όμως η αναμέτρηση μόνο αδιάφορη δεν ήταν δεδομένου ότι τα αποτελέσματα μεταφέρονται και στην regular season του ΝΒΑ.

Ο Μάιλς Μπρίτζες με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σάρλοτ Χόρνετς, με τον Τζος Γκίντι να ξεχωρίζει για τους Σικάγο Μπουλς έχοντας 25 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης