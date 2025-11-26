Magic Σλούκας: 9ο σερί ματς με διψήφιο αριθμό στο σύστημα αξιολόγησης!

Ο Κώστας Σλούκας συνεχίζει τις εντυπωσιακές πτήσεις του και κόντρα στην Παρτιζάν είχε διψήφιο αριθμό στο σύστημα αξιολόγησης για 9ο σερί ματς και συνολικά 10 στη φετινή σεζόν!

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού κι απέναντι στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν απολαυστικός, κάνοντας μαγικά πράγματα στο glass floor του «T-Center».

Ο Σλούκας κόντρα στην Παρτιζάν σταμάτησε στις 10 ασίστ, πλησιάζοντας το φετινό του ρεκόρ που είναι οι 12 από την αναμέτρηση με την Εφές, είχε 7 πόντους (1/1 διπ., 1/2 τριπ., 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος σε 18:41 λεπτά συμμετοχής.

Πως μεταφράστηκε αυτό; Σε 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και +26 στη διαφορά πόντων στην παρουσία του στο glass floor!

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού συνεχίζει να τρέχει με σπασμένα τα φρένα τη φετινή σεζόν, αφού το ματς με την Παρτιζάν ήταν το 9 σερί που μετράει διψήφιο αριθμό βαθμών στο σύστημα αξιολόγησης, με τον συνολικό αριθμό μαζί με τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα να φτάνει τα 10 παιχνίδια σε 13 αγωνιστικές!

Πιο συγκεκριμένα, οι αναμετρήσεις που ο Σλούκας δεν είχε διψήφιο αριθμό στο σύστημα αξιολόγησης ήταν κόντρα σε Μπάγερν (8), Μπασκόνια (-5) και Βιλερμπάν (1).

Σε όλα τα υπόλοιπα μετράει διψήφιο αριθμό στο σύστημα αξιολόγησης, ακόμα και στα παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός δεν απέδιδε καλό μπάσκετ, με τον Σλούκα να είναι μόνιμα πρωταγωνιστής.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως ο μέσος όρος στην καριέρα του στην Euroleague στο σύστημα αξιολόγησης είναι 11,9 βαθμοί και τη φετινή σεζόν μέχρι τώρα να έχει 13!

Δεν είναι η δύση της καριέρας του, είναι η ανατολή ενός legend