Συμφώνησε με τον Άντζουσιτς ο Άρης Betsson!

Παίκτης του Άρη Betsson θα πρέπει να θεωρείται ο Ντανίλο Άντζουσιτς, που ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Σημαντική προσθήκη για τον Άρη Betsson, που μετά τον Αμίν Νουά, προσθέτει ακόμα έναν παίκτη με εμπειρία και παραστάσεις από την Euroleague στο ρόστερ του.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήρθε σε συμφωνία με τον Ντανίλο Άντζουσιτς, που τις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί κι επίσημα από τον Άρη Betsson.

O Σέρβος άσος ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στην Ντουμπάι BC, από την οποία όμως θα αποχωρήσει, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τους Θεσσαλονικείς να του αποσπούν το πολυπόθητο «ναι» και να τον εντάσσουν στο ρόστερ τους.