Απίστευτο φιάσκο για τον Ολυμπιακό που ήταν πίσω στο σκορ από τα δεύτερα της αποδεκατισμένης Αρμάνι Μιλάνο επί 40’ και στο τέλος έχασε και το ματς με 88-87 από τον Βρετανό Έλις.

Κάζο...ολκής και ήττα πισωγύρισμα για τον Ολυμπιακό στο Μιλάμο. Η Αρμάνι είχε εκτός Μπράουν, Νίμπο, ΛεΝτέι, Σέστινα, Σιλντς και φανερά ανέτοιμο τον Γκούντουριτς, ωστόσο έβγαλε περισσότερη ενέργεια από τους soft «ερυθρόλευκους», ήλεγξε τον ρυθμό επί 40' και έφτασε σε μια σπουδαία νίκη με 88-87.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχασε την ευκαιρία με νίκη να πατήσει στην κορυφή και έπεσε στο 7-4, την ώρα που η Ιταλική ομάδα, η οποία δεν είχε ούτε τον προπονητή Ετόρε Μεσίνα στον πάγκο της, ανέβηκε στο 6-5 και πλέον μπορεί να κοιτά πιο ψηλά στην βαθμολογία.

Όπως συνηθίζουν το τελευταίο διάστημα οι Πειραιώτες εμφάνισαν πολλές αμυντικές αδυναμίες και παρότι η Αρμάνι έπαιζε με την... Β΄ομάδα δεν κατάφερε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Οι παίκτες του υπηρεσιακού για σήμερα Ποέτα «έτρεξαν» τον Ολυμπιακό, μοίρασαν 20 ασίστ, σουτάροντας παράλληλα με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (13/28τρ.)

Ο Βρετανός Κουίν Έλις ήταν αυτός που μίλησε στο φινάλε για την ομάδα του. Ο γκαρντ της Αρμάνι «σκότωσε» τον Ολυμπιακό μετρώντας 16π. με καθοριστικά σουτ στο τέλος, με τον Άρμονι Μπρουκς να προσθέτςει 15 πόντους με 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο «γερόλυκος» Ντάντσον κυριάρχησε στο ζωγραφιστό (10π. 3ρ.), πολύ καλή παρουσία του Μπούκερ με 13 πόντους.

Για τον Ολυμπιακό ο Πίτερς πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τα «ερυθρόλευκα» (27π. 5ρ. 7/7δ. 4/5τρ.), ωστόσο ο Μπαρτζώκας αποφάσισε να δώσει το τελευταίο σουτ στον Σάσα Βεζένκοφ που βρέθηκε σε κακό βράδυ (6π.). Συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις ο Ντόρσεϊ με 25 πόντους και 4 ριμπάουντ, διψήφιος ο Φουρνιέ με 10 πόντους που αγωνίστηκε λίγο στο δεύτερο μέρος.

Ράθυμος και soft o Oλυμπιακός, άφησε την Αρμάνι να βρει ρυθμό και το πλήρωσε

Ιδιαίτερα soft εκκίνησε ο Ολυμπιακός την αναμέτρηση με την κλασική του πεντάδα, με τους «ερυθρόλευκους» να επιτρέπουν στην Αρμάνι να βρει ρυθμό (6-2). Ο Ντόρσεϊ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε με την Ζαλγκίρις (5π.), με τον Άρμονι Μπρουκς να δίνει στο προβάδισμα της ομάδας του double-score (14-7 στο 3’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασαν την ένταση τους, ο Φουρνιέ βρήκε σκορ, με τους Πειραιώτες να τρέχουν σερί 9-0 για να πάρουν τα ηνία του σκορ (14-16 στο 5’). Οι Ιταλοί εκτελούσαν με πολύ καλά ποσοστά από το τρίποντο (4/6τρ.), είχαν φέρει περισσότερο το ματς στα μέτρα τους με τον Ντάνστον να βρίσκει σκορ από το ζωγραφιστό και τον Μάνιον να διαμορφώνει το 27-21 στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, την ώρα που ο Ολυμπιακός έπρεπε να βελτιώσει πολλά πράγματα.

Πήρε διψήφιο προβάδισμα η Ιταλική ομάδα, απάντησε με σόου του Πίτερς ο Ολυμπιακός

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρέταξε την second unit στο δεύτερο δεκάλεπτο, διατηρώντας μόνο τον Βεζένκοφ στην πεντάδα. Ο Ουόρντ έδωσε ενέργεια και σκορ από «μέσα», ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» αδυνατούσαν να κόψουν τον ρυθμό της Αρμάνι, την ώρα που ο Ντάνστον έδωσε διψήφια τιμή στο προβάδισμα της ομάδας του (+10, 37-27 στο 15’). Ο Πίτερς με την είσοδο του έδωσε τέσσερις γρήγορους πόντους (37-31 στο 16’), με τους γηπεδούχους να διατηρούν την υπεροχή τους και το διψήφιο προβάδισμα της (+11, 42-31 στο 17’). Ο Ολυμπιακός με σερί 7-0 ροκάνισε την διαφορά (42-38 στο 18’), με τους Πειραιώτες να έχουν ανεβάσει την ένταση τους στην άμυνα, την ώρα που ο Πίτερς έφτασε τους 10π. με επιθετικό ρεσιτάλ στο φινάλε του πρώτου μέρους (47-43).

«Αγνώριστος» ο Ολυμπιακός, εκτόξευσε στο +15 την διαφορά η Αρμάνι

Με τρίποντο του Μπούκερ μπήκε η Αρμάνι στο δεύτερο ημίχρονο (50-43), με τον Φουρνιέ να απαντά με το ίδιο νόμισμα (50-46). Οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύονταν να βρουν εύκολο σκορ, με την Αρμάνι να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα, την ώρα που ο ρυθμός και το σκορ παρέμεναν σε χαμηλά επίπεδα στο τρίτο δεκάλεπτο (6-4 σε 4’). Ο Μπολμάρο με τρίποντο εκτόξευσε την διαφορά στο +11 (58-47 στο 25’), με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχουν χάσει τελείως την συγκέντρωση τους και στις δυο πλευρές του παρκέ. Πλέον οι Ιταλοί είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους, έστειλαν την διαφορά για πρώτη φορά στο +15 (65-50 στο 27’), με τον Ολυμπιακό να μετρά μόλις 7π. σε 8’στην 3η περίοδο. Ο Πίτερς με 4 σερί πόντους έγραψε το 65-54 στο 29’, με τον Ντόρσεϊ να ροκανίζει την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (-9, 65-56 στο 29’). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τον Ολυμπιακό στο -11 (67-56) , με τους Πειραιώτες να μένουν μακριά από τα στάνταρ τους.

Ο Πίτερς έπαιζε μόνος του, ο Βεζένκοφ αστόχησε σε σουτ παράτασης, με την Αρμάνι να παίρνει σπουδαία νίκη

Με τον Ντόρσεϊ να μπαίνει ζεστός στο 4ο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός μείωσε το ιταλικό προβάδισμα στο -7 (67-60), με τον Ποέτα να καλεί άμεσα τάιμ-άουτ. Ο Μάνιον με... σκοτωμένο τρίποντο διαμόρφωσε το 70-60, με την άμυνα της Αρμάνι να έχει εγκλωβίσει τους Πειραιώτες. Τόνουτ και Πίτερς διαμόρφωσαν το 73-66, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ανεβάσει την πίεση τους στην άμυνα. Ο Αμερικανός φόργουορντ των Πειραιωτών έκανε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του, φτάνοντας τους 20π., με τον Ουόρντ να μειώνει ακόμα περισσότερο την διαφορά (75-70 στο 36'). Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επέστρεψε στο ματς, ο Ντόρσεϊ έφερε την διαφορά σε απόσταση ενός τριπόντου (75-72 στο 36'), με τον Έλις να βάζει καθοριστικό τρίποντο για το 78-72 στο 37'. Με 2/3β. ο Ντόρσεϊ μείωσε σε 78-74 , ωστόσο ο Έλις «σκότωσε» ξανά τον Ολυμπιακό με τρίποντο για το 81-74. Ο Μπολμάρο με νέο καλάθι έστειλε την διαφορά στο +9 (83-74), με τον Πίτερς να σκοράρει τρίποντο - ανάσα για το 83-77 στο 38'. Ο Ντόρσεί με φοβερό τρίποντο μεγάλωσε τις ελπίδες του Ολυμπιακού για διπλό (83-80 στο 39'), με τον Έλις να γράφει το 84-80 με 1/2β. Ο Πίτερς με επιθετικό ριμπάουντ έγραψε το 84-82, με την Αρμάνι να βρίσκει εύκολο καλάθι και πάλι με τον Έλις για το 86-82, 32'' πριν το τέλος. Ο Πίτερς με δίποντο έκανε το 86-84, με 21'' να μένουν για το φινάλε, με τον Γκούντουριτς να βάζει 1/2β. για το 87-84, 13.9'' για το τέλος. Ο Βεζένκοφ αστόχησε σε σουτ - παράτασης, με τον Τονούτ να γράφει το 88-84 με 2/2. Ο Ντόρσεϊ μείωσε με τρίποντο σε 88-87, ωστόσο ο χρόνος που έμενε ήταν σχεδόν μηδαμινός (0.9'') με την Αρμάνι να παίρνει μια σπουδαία νίκη, κερδίζοντας και τις απουσίες.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 47-43, 67-56, 88-87.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης