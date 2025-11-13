Έτσι αντιδρούν οι αληθινοί πρωταθλητές. Σορτς, Σλούκας, Φαρίντ και οι υπόλοιποι «τρομοκράτες με τα πράσινα» ποδοπάτησαν τη Ρεάλ μέσα στο σπίτι της (77-87) και φώναξαν σε όλη την Ευρώπη ότι ο Παναθηναϊκός είναι εδώ! Αποστολή στην Ισπανία.

Παναθηναϊκός βγαλμένος από... όνειρο. Μετά το διπλό στο Παρίσι η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε νίκη - δήλωση με μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της σεζόν, απέναντι στην πλήρη και ταλαντούχα Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «πράσινοι» απέδειξαν πως όταν οι γκαρντ τους είναι σε καλή μέρα μπορούν να κερδίσουν σε κάθε γήπεδο της Ευρώπης και «σφράγισαν» το 2Χ2 στη «διαβολοβδομάδα» με μαεστρικό κοουτσάρισμα από τον Εργκίν Αταμάν.

Έτσι, το «τριφύλλι» που αναχώρησε για τη Γαλλία με ρεκόρ 5-4 και ανησυχία για την εικόνα των τελευταίων αγώνων, ανέβηκε πλέον στο 7-4 και... έδειξε τα δόντια του. Οι «πράσινοι» είχαν άρτιο πλάνο, τους «κοντούς» σε μεγάλη μέρα και τον Κένεθ Φαρίντ να δηλώνει ξανά «παρών», για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους και να αφήσουν την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο στο 5-6.

Για να έρθει το σπουδαίο διπλό στη Μαδρίτη χρειάστηκε η κορυφαία εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς με τα «πράσινα». Ο Αμερικανός γκαρντ είχε τη μπάλα στα χέρια του, ένιωσε «ζεστός» από νωρίς και «έγραψε» τα νούμερα που είχε στην Παρί (19 πόντοι με 6/11 σουτ και 6/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και μόλις 1 λάθος σε 31'). Ταυτόχρονα, ο Κώστας Σλούκας ήταν εντυπωσιακός και... ψυχωμένος, για να οδηγήσει το «τριφύλλι» στη νίκη (15 πόντοι με 6/11 εντός πεδιάς, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και μόλις 1 λάθος). Μάλιστα, οι Σορτς - Σλούκας συνυπήρξαν για ώρα στο παρκέ, κάνοντας ασύλληπτα πράγματα.

Από εκεί και πέρα, ο Φαρίντ ήταν κυρίαρχος -και- κόντρα στον Έντι Ταβάρες. Ο "Manimal" είχε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις για άλλη μια φορά. Ανέβηκε ο Τζέντι Όσμαν (13 πόντοι με 4/8 σουτ), έπαιξε άμυνα για... όλους και «καθάρισε» τα ριμπάουντ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (5 πόντοι, 11 ριμπάουντ). Θετικός και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος σε 13'42'' συμμετοχής (7 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο).

«Μυαλωμένο» ξεκίνημα του Παναθηναϊκού Aktor στη Μαδρίτη με τη μπάλα στα χέρια του Σορτς

Ο Εργκίν Αταμάν επεφύλασσε έκπληξη με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο στην αρχική πεντάδα (Σορτς, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Φαρίντ) και ο Έλληνας σμολ φόργουορντ βρήκε γρήγορα 5π. για το 4-5 (2'). Οι «πράσινοι» είχαν αφήσει τη μπάλα στα χέρια του Σορτς, ο οποίος «διάβαζε» σωστά το παιχνίδι (5π., 1ασ.), με το 3π. του Ναν να διαμορφώνει το «πράσινο» +6 (9-15 στο 5'). Όμως, τα αρνητικά νέα ήρθαν γρήγορα για το «τριφύλλι»: πρώτα με τα 2φ. του Ναν (5') και μετά με τα 2φ. του Φαρίντ (6'). Ο Σέρτζιο Σκαριόλο, από τη μεριά του, είχε πολλά παράπονα από τους starters του για την αμυντική τους προσήλωση και... ανακάτευε την τράπουλα, με τον Χουάντσο να στέλνει την «μυαλωμένη» ελληνική ομάδα στο +10 (9-19 στο 7'). Σε εκείνο το σημείο, η Ρεάλ βρήκε λύσεις (μια άμυνα και ένα κάρφωμα του Ταβάρες, καθώς και ένα τρίποντο του Αμπάλδε) και επιχείρησε να «ροκανίσει» την απόσταση (16-22 στο 10', 7π. και 2ασ. ο Σορτς στο δεκάλεπτο).

Elite Σλούκας, "Manimal" κόντρα στον Ταβάρες και «πράσινη» κυριαρία με... άψογο ημίχρονο

Σλούκας, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Μήτογλου άρχισαν στη 2η περίοδο και το +10 του διαβασμένου Παναθηναϊκού Aktor επανήλθε (20-30 στο 13'), με τον «Σλου» να είναι ορεξάτος επιθετικά, τον Ερνανγκόμεθ να υψώνει... τείχος στην άμυνα και τον MVP να αφήνει το παιχνίδι να έρθει σε εκείνον (8π. με 3/4 σουτ και 1 ασίστ/ 0 λάθη). Ο Αταμάν έδωσε τις πρώτες «ανάσες» σε Ναν (13'15'') και Χουάντσο (13'59''), η Ρεάλ προσπάθησε να μειώσει με τον Μαλεντόν (26-30 στο 14', 6π. ο Γάλλος γκαρντ), αλλά ο Σλούκας... χτύπησε ξανά. Ο «πράσινος» αρχηγός βρήκε πρώτα ένα γκολ - φάουλ και μετά ένα τρίποντο (29-36 στο 15'), δείχνοντας «καυτός» (8π. χωρίς να χάσει σουτ και 2 ασίστ). Το δίδυμο Χουάντσο - Φαρίντ επέστρεψε στη front line, η άμυνα όριζε τον ρυθμό των φιλοξενούμενων και το πρώτο τρίποντο του Όσμαν έστειλε τους «πράσινους» στο +11 για πρώτη φορά (32-43 στο 17', δημιουργία Σορτς). Ο Σκαριόλο κάλεσε άρον άρον time out, αλλά οι παίκτες του Αταμάν έκαναν... ό,τι ήθελαν στο παρκέ μέσα από την «ατσάλινη» άμυνά τους, με τον Σορτς να γίνεται διψήφιος (11π., 3ασ.) και τον "Manimal" να καρφώνει ξανά και ξανά (8π. με 4/6 δίποντα) μετά τις δημιουργίες του Σλούκα (36-49 στο 19', 5ασ. ο αρχηγός). Έτσι, το πρώτο ημίχρονο ήταν «πράσινο» (38-52 στο 20', 8π. και 6ασ. ο «Σλου»), με τους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης να έχουν 12 ασίστ - 0 (!) λάθη και να σκοράρουν με κάθε τρόπο στη Μαδρίτη. Από την άλλη, η «βασίλισσα» δεν έβρισκε σταθερές και έμοιαζε «μπλοκαρισμένη» και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο ηγέτης Σλούκας δεν επέτρεψε στη Ρεάλ να πλησιάσει

Στην επανάληψη ο επιβλητικός Φαρίντ κέρδισε δις τον Ταβάρες (μετά τις δημιουργίες του Σορτς), πήρε και ένα επιθετικό φάουλ από τον Λάιλς και οι φιλοξενούμενοι «εκτόξευσαν» την απόσταση στο +19 (40-59 στο 23', 3/3 3π. ο Όσμαν). Όμως, η ομάδα του Σκαριόλο αντέδρασε. Οι Ισπανοί εκμεταλλεύτηκαν τα πρώτα λάθη του Παναθηναϊκού (Ναν, Σλούκας), ακούμπησαν τη μπάλα στον Ταβάρες (9π.), μάζεψαν επιθετικά ριμπάουντ (10 επ. ριμπ.) και έδειξαν... σημάδια ζωής με ένα επιμέρους 10-2 (50-61 στο 25' με πρωταγωνιστή τον Φελίζ). Ο Αταμάν κάλεσε time out, επανέφερε τον Σορτς αντί του Ναν και το φόλοου του τρομερού -επιθετικά- Φαρίντ (16π.) έδωσε... ανάσα στους «πράσινους» (50-63 στο 26'). Ο Αμερικανός σέντερ πήγε στον πάγκο για να... γεμίσει τις μπαταρίες του και ο Παναθηναϊκός Aktor έμεινε σε θέση οδηγού με το δίδυμο Όσμαν - Σορτς (54-67 στο 27'). Το σκορ του Φελίζ εξελισσόταν σε μεγάλο «πονοκέφαλο» για το «τριφύλλι» (56-67 στο 28', 16π. ο 28χρονος γκαρντ), αλλά ο Σλούκας... οργίαζε και δεν άφηνε τη Ρεάλ να πλησιάσει. Ο «πράσινος» ηγέτης είχε 12 πόντους (5/6 σουτ) και 6 ασίστ, διατηρώντας τα μεγάλα προβαδίσματα (59-73 στο 30').

Παναθηναϊκός... όνειρο και τεράστιο διπλό στην έδρα της «βασίλισσας»

Με το σκορ... κολλημένο στο 59-73 για 2' ο «Ρόγκα» επέστρεψε στο ματς και έδωσε λύση με ένα σουτ μέσης απόστασης (59-75). Ο Σκαριόλο επανέφερε τον Ταβάρες, αλλά ο ασύλληπτος Σορτς είχε στήσει το δικό του... πάρτι, κάνοντας το 59-77 (33') και το 61-79 (34') με διαδοχικά «προσωπικά» καλάθια. Ο Αμπάλδε βρήκε ένα τρίποντο (64-79) και με 5'54'' για τη λήξη ο Μήτογλου γύρισε στο «5». Ο Ταβάρες με ένα μπλοκ στον Χουάντσο και ένα δίποντο μείωσε σε 66-79 και μετά το επιθετικό φάουλ του Καμπάτσο στον Σορτς, ο Ναν γύρισε στο ματς (36'). Σε εκείνο το σημείο οι «πράσινοι» παρατάχθηκαν για μια κατοχή με τρεις γκαρντ (Σορτς, Σλούκας, Ναν) και το δίδυμο Μήτογλου - Φαρίντ στη front line, προτού ο Όσμαν επιστρέψει αντί του Έλληνα γκαρντ (66-80 το σκορ).

Οι γηπεδούχοι με Καμπάτσο - Ταβάρες προσπάθησαν να μειώσουν ξανά (71-82) και οι Σλούκας, Σορτς, Χουάντσο επέστρεψαν για την τελική ευθεία (ξανά τρεις γκαρντ στο παρκέ). Τότε ο Καμπάτσο αστόχησε σε ένα τρίποντο που θα έδινε «πνοή» στη Ρεάλ, με τον Σλούκα να «σερβίρει» και τον Ερνανγκόμεθ να βάζει το τρίποντο του αγώνα για το 71-85 (2'22'' για το τέλος). Η καλοστημένη ομάδα του Αταμάν διαχειρίστηκε με μαεστρία το προβάδισμά της και έφτασε σε ένα σπουδαίο διπλό στη Μαδρίτη (77-87 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 16-22, 38-52, 59-73, 77-87.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.