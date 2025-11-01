Λέει «όχι» σε νέο χειρουργείο στο δάχτυλο ο Χαρτ - Θα παίξει την σεζόν τραυματίας!

Ο Χαρτ ταλαιπωρείται απο το καλοκαίρι με έναν τραυματισμό στο δάχτυλο, με τον Αμερικάνο φοργουορντ των Νικς να λέει «όχι» σε νέο χειρουργείο

Ο Τζος Χαρτ πέρασε δύσκολο καλοκαίρι, αφού πέρασε τις πόρτες του χειρουργείου για τραυματισμό σε δάχτυλο, του χεριού με το οποίο σουτάρει.

Βέβαια κατα τη διάρκεια της προετοιμασίας, ο φοργουορντ των Νικς τραυματίστηκε εκ νέου, με αποτέλεσμα το ίδιο δάχτυλο να χρειάζεται ξανά χειρουργείο. Ο ίδιος βέβαια, λέει κατηγορηματικά «όχι» και αποφάσισε να παίξει τη σεζόν έτσι, αφού όπως είπε δεν ξέρει πόσο χρόνο θα πάρει η αποθεραπεία του.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν θέλω να περάσω ξανά χειρουργείο και αποθεραπεία, θα πάρει αρκετό καιρό. Δουλεύω το σουτ μου στην προπόνηση και θεωρώ οτι με τον καιρό θα το συνηθίσω και θα έρθει. Δεν θα κάνω την εγχείρηση».