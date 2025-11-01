Επιτέλους νίκη για τους Σανς

Οι Φοίνιξ Σανς μετά από τέσσερα αρνητικά αποτελέσματα, επέστρεψαν στις νίκες, αφού επικράτησαν των Γιούτα Τζαζ με 118-96.

Οι Σανς έχουν μπει σε φάση αναδόμησης την φετινή σεζόν και μετά την νίκη τους στην πρεμιέρα, μέτρησαν τέσσερις συνεχόμενες ήττες, προτού επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα κόντρα στους Τζαζ.

Οι «Ήλιοι» κυριάρχησαν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης έχοντας τον πλήρη έλεγχο του αγώνα μέχρι το φινάλε, φτάνοντας με σχετική άνεση στη νίκη για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 2-4.

Ο Ντέβιν Μπούκερ με 36 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Λάουρι Μάρκανεν να ξεχωρίζει για τους ηττημένους έχοντας 33 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης