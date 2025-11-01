Η αμφισβήτηση να γίνει τροφή για… απαντήσεις

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόντε Κάρλο, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του “τριφυλλιού”, την παρέμβαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και τη διαιτησία που παραμένει ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες.

Ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ίδια κατάληξη. Ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο ήταν ψιλό… καρμπόν. Οι “πράσινοι” πήγαν στο Μόντε Κάρλο για να κάνουν το διπλό επί της Μονακό, έχοντας την ψυχολογία της νίκης επί της Μακάμπι, αλλά κάπου στον δρόμο η δουλειά… στράβωσε. Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε ποτέ στο ματς, δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα της αναμέτρησης, δεν φάνηκε ποτέ ανταγωνιστικός και δεν απείλησε ποτέ. Έδωσε τη δυνατότητα στη Μονακό να κάνει ότι θέλει, να επιβάλλει τον ρυθμό της, να προηγηθεί με 21 πόντους και στο τέλος να φαίνεται και… ριγμένη με τη διαφορά των 8 πόντων που τελικά επικράτησε.

Προτού αναφερθούμε στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός δε γίνεται να μην αναφερθούμε στη διαιτησία της αναμέτρησης. Μια διαιτησία χείριστη, στο πρώτο ημίχρονο, όπου ουσιαστικά έδωσε το κάτι παραπάνω στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη για να πάρει τα… πάνω της, να πάρει τα σφυρίγματα που ήθελε και να βάλει τις βάσεις για την νίκη. Είτε βγάζοντας εκτός παιχνιδιού με γρήγορα φάουλ τον Γιούρτσεβεν, είτε με τα τελείως διαφορετικά κριτήρια που υπήρχαν στην αναμέτρηση και χρεώναν με φάουλ τους “πράσινους” για ψύλλου πήδημα, τη στιγμή που οι παίκτες του Αταμάν έπρεπε να… ματώσουν για να πάρουν σφύριγμα. Για μία ακόμα φορά είδαμε τον Τούρκο να χρεώνεται με τεχνική ποινή γιατί μπήκε στο παρκέ, ενώ 48 ώρες νωρίτερα στο ΣΕΦ δεν είδαμε να καταλογίζεται κάτι ανάλογο. Όπως και χθες στο ΣΕΦ είδαμε να γίνονται άλλα πράγματα. Ακόμα πιο… όμορφα. Αυτό δε μπορεί να συνεχιστεί. Και δεν πρέπει να συνεχιστεί.

Πάμε τώρα στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα στην αγωνιστική του “ταυτότητα”. Θέματα που ξεκινούν από το “1” και το “5”. Από το “Α” και το “Ω” του μπάσκετ. Στο “5” τα πράγματα είναι απλά. Με την απουσία του Λεσόρ και τα προβλήματα του Χολμς οι “πράσινοι” έχουν βρεθεί να παίζουν με Γιούρτσεβεν βασικό και Μήτογλου να έρχεται από το “4”. Ο Τούρκος κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και είναι πολύ θετικός, αλλά ο Έλληνας παίκτης είναι μακριά από τον καλό του εαυτό. Το “5” δεν του ταιριάζει πάντα, δεν μπορεί να βρει συνέπεια στο “4” και έτσι δεν μπορεί να βρει γενικότερα ρυθμό.

Την ίδια ώρα ο Αταμάν καλείται να βρει ισορροπία στη θέση “1”. Και εκεί το θέμα είναι ο Τι Τζέι Σορτς. Είναι ο παίκτης που μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην φετινή ομάδα του “τριφυλλιού” (φάνηκε στα παιχνίδια με Ολυμπιακό και Μακάμπι) αλλά ακόμα δεν έχει βρει ούτε χώρο, ούτε χρόνο, ούτε ρόλο. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, μιας και ο Τούρκος τεχνικός δε μοιάζει να έχει τη διάθεση να τον ρίξει στα… βαθιά πιο άμεσα, προσπαθώντας να βρει τρόπο να λειτουργήσει η περιφέρεια του με τη γνωστή μέθοδο και τους παλιούς παίκτες.

Η όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον Παναθηναϊκό είναι μια… σπαζοκεφαλιά για τον Αταμάν. Σε μια διοργάνωση που μοιάζει πιο περίπλοκη από ποτέ ο Τούρκος τεχνικός καλείται να καταθέσει και πάλι τα διαπιστευτήρια του. Καλείται να αποδείξει ότι είναι όχι απλά ο κορυφαίος τεχνικός των τελευταίων ετών, αλλά καλείται να αποδείξει ότι είναι και ο κορυφαίος… διαχειριστής. Γιατί αυτό είναι το θέμα τώρα για τον Παναθηναϊκό.

Και τη στιγμή που υπάρχουν πολλές φωνές προς το πρόσωπο του Αταμάν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με μεταμεσονύχτια παρέμβασή του στα social media έβαλε τα πράγματα στη θέση τους με τον πλέον απλό τρόπο. Απόλυτη στήριξη σε παίκτες και προπονητή, απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα, απλά θα πρέπει άμεσα άπαντες να καταλάβουν ότι η φανέλα με τα 7 αστέρια και το “τριφύλλι” δεν μπορεί να κερδίζει από μόνη της. Η φανέλα αυτά πηγαίνει πάντα με το μάτι που… γυαλίζει. Αυτός ήταν είναι και θα είναι ο συνδυασμός της επιτυχίας.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Τρία συνεχόμενα εκτός έδρας ματς με Ερυθρό Αστέρα, Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα οι “πράσινοι” καλούνται να βγουν μπροστά και να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα.

ΥΓ1: Η κουβέντα αναφορικά με πιθανή μεταγραφή του Παναθηναϊκού στο “5” όσο πάει και φουντώνει. Οριστική απόφαση δεν έχει παρθεί για τίποτα, αλλά αν τώρα είχαμε να παίξουμε τα λεφτά μας σε μία εκ των δύο περιπτώσεων, θα ποντάραμε στο ότι ο Παναθηναϊκός δε θα προχωρήσει σε μεταγραφή. Για πολλούς και διάφορους λόγους.

ΥΓ2: Με διαιτησίες σαν και αυτές του πρώτου ημιχρόνου στο Μόντε Κάρλο, ή των τελευταία φάσεων στο ΣΕΦ η EuroLeague εκτίθεται ανεπανόρθωτα και δεν πρόκειται ποτέ να "μεγαλώσει" όπως ευαγγελίζονται ότι θέλουν να πράξουν οι άνθρωποι της. Στο χέρι των ομάδων είναι λοιπόν να πάρουν αποφάσεις και να φτιάξουν την κατάσταση.