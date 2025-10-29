Γλίτωσε το χιαστό ο Χολμς: Ρήξη συνδέσμου και ένα μήνα εκτός!

Ο Παναθηναϊκός με ενημέρωση του γνωστοποίησε πως ο Ρισόν Χολμς υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου δεξιού γόνατος και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα μήνα. Γλίτωσε το χιαστό και το χειρουργείο ο Αμερικανός ψηλός.

Τυχερός στην...ατυχία του στάθηκε ο Ρισόν Χολμς. Ο Αμερικανός ψηλός τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου με την Μακάμπι, σκορπώντας ανησυχία στο «πράσινο» στρατόπεδο.

Ο Παναθηναϊκός με ενημέρωση του γνωστοποίησε πως ο Ρισόν Χολμς υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου δεξιού γόνατος και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα μήνα.

Ουσιαστικά ο σέντερ του Παναθηναϊκού γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς δεν πειράχθηκε ο χιαστός στο γόνατο και αναμένεται να επιστρέψει σε περίπου 30 μέρες.