Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Ο Όσμαν τον κράτησε - Οι Ναν, Σορτς και Γιούρτσεβεν το καθάρισαν

Ο Παναθηναϊκός είχε τον Όσμαν στο πρώτο μέρος να τον κρατήσει και τους Ναν, Γιούρτσεβεν και Σορτς στην επανάληψη για να καθαρίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Aναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Όσο βρισκόταν στο παρκέ ήταν θετικός τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση. Με αυτόν στην πεντάδα καθάρισε ο Παναθηναϊκός το ματς, έχοντας 13 πόντους (3/4 διπ., 1/2 τριπ., 4/6 βολές), 6 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 10

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τζέντι Όσμαν: Μπήκε στο ματς με το πόδι πατημένο στο γκάζι και μόλις στην πρώτη περίοδο είχε 10 πόντους και 3 κλεψίματα. Τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους (3/6 διπ., 2/6 τριπ., 8/8 βολές), μετρώντας ακόμα 4 κλεψίματα, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Είχε και 2 λάθη. Βαθμός: 10

Ρίσον Χολμς: Στάθηκε άτυχος αφού τραυματίστηκε στα μέσα της δεύτερης περιόδου κι αποχώρησε. Βαθμός: -

Κώστας Σλούκας: Μίλησε σε καθοριστικά σημεία του ματς και ως αρχηγός έδωσε το σύνθημα και στην άμυνα. Είχε 7 πόντους (1/2 διπ., 1/3 τριπ., 2/2 βολές) και μοίρασε 5 τελικές πάσες. Μετρώντας ακόμα 2 κλεψίματα, 1 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 8

Τζέριαν Γκραντ: Σε πολύ μέτρια βραδιά και στην άμυνα και στην επίθεση, δείχνει να περνάει ντεφορμάρισμα. Έμεινε άποντος (0/1 διπ., 0/2 τριπ.) και είχε 3 ασίστ, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Βαθμός: 5

Κέντρικ Ναν: Μπορεί να είχε στο πρώτο ημίχρονο 8 πόντους, αλλά ήταν άστοχος με 4/10 δίποντα. Στο σημείο όμως που η Μακάμπι προσπάθησε να πάρει διαφορά ήταν εκεί και πήρε τον Παναθηναϊκό στις πλάτες του με δύο τρίποντα. Είχε 22 πόντους (5/15 διπ., 4/8 τριπ.), 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Βαθμός: 10

Bασίλης Τολιόπουλος: Δεν αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Μάριους Γκριγκόνις: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Για ακόμα μία φορά κολόνα και στις δύο πλευρές του glass floor, δίνοντας πολύτιμες λύσεις και βοήθειες. Είχε 8 πόντους (4/6 διπ., 0/3 τριπ., 0/1 βολές) και ήταν τρομερός στα ριμπάουντ με 11, εκ των οποίων τα 7 επιθετικά. Μέτρησε ακόμα 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 9

Ντίνος Μήτογλου: Είχε τα προβληματάκια του στην άμυνα και στην επίθεση θα μπορούσε να δώσει περισσότερα. Μέτρησε 7 πόντους (1/3 διπ., 1/3 τριπ., 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 6

Όμερ Γιούρτσεβεν: Είχε στην αρχή τα γνωστά του προβλήματα στην άμυνα, αλλά με τον χρόνο έβαλε ενέργεια και δυναμισμό στο παιχνίδι του. Στην επανάληψη ήταν πρωταγωνιστής με 10 πόντους (6/9 διπ., 4/6 βολές) και 13 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 8 επιθετικά. Βαθμός: 10