Με βομβαρδισμό της Κριμίλη από το τρίποντο και πλουραλισμό από Χατζηλεοντή, Μπράουν, Φιτζέραλντ, Πρινς ο Παναθηναϊκός παρά την κούραση από το ευρωπαϊκό ταξίδι πέρασε με 75-93 από τη Βούλα παίζοντας φοβερό μπάσκετ και συνεχίζει αήττητος εντός συνόρων.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ ήταν και πάλι απολαυστική στη Βούλα και πέρασε με το εύκολο διπλό από την έδρα του Πρωτέα, κάνοντας το 3/3 στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά και τη νίκη στη Λιθουανία απέναντι στη Νεπτούνας για το Eurocup.

O Παναθηναϊκός ήταν σαρωτικός και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο, πετυχαίνοντας 51 πόντους στην επανάληψη, με τις «πράσινες» να έχουν 10/24 τρίποντα (40%) 40 ριμπάουντ έναντι 27 του Πρωτέα. Το «τριφύλλι» μοίρασε 27 ασίστ για 13 λάθη και είχε 12 κλεψίματα, με 8/13 αιφνιδιασμούς.

Η ομάδα της Ερντέμ δεν ήταν μόνη της ούτε στη Βούλα, όπου έδωσαν το «παρών» φίλοι του Παναθηναϊκού, με την Πέννυ Ρόγκα και τον Αλεσάντρο Τσιαπίνι, από το βόλεϊ γυναικών, να είναι επίσης στο γήπεδο.

Πρωταγωνίστριες για το «τριφύλλι» ήταν οι Φιγιόντα Φιτζέραλντ (25π., 7/10 διπ., 6 ριμπ., 5 ασ.) και Ιωάννα Κριμίλη (23π., 4/6 τριπ, 7 ριμπ.), με την Σεντόνα Πρινς να έχει 12 πόντους (3/5 διπ., 3 ριμπ.) και τις Τζαελίν Μπράουν (12 ριμπ.) και Κριστίν Βίτολα (8 ριμπ., 7 ασ.) από 11.

Από την πλευρά του Πρωτέα, πρώτη σκόρερ ήταν η Μάε Μόργκαν με 25 πόντους (10/24 εντός πεδιάς, 11 ριμπ.), με την Γκρέις Λαουρέν να προσθέτει άλλους 20 (7/8 διπ.).

Με τρομερή ευστοχία στα τρίποντα μπροστά ο Πρωτέας

Ο Παναθηναϊκός ήταν άστοχος στην εκκίνηση της αναμέτρησης, με τον Πρωτέα να βρίσκει την ευκαιρία και με τις Μόργκαν και Στολίγκα να προηγείται με 5-0 στο 2'. Οι «πράσινες» ξεκίνησαν να ανεβάσουν την πίεση στην άμυνα και με τις Φιτζέραλντ και Χατζηλεοντή μείωσαν σε 5-4 στο 3'. Η ομάδα της Βούλας όμως χάρη στη ευστοχία της από την περιφέρεια (3/5 τριπ.) προηγήθηκε με 11-8 στο 6' με τη Λαουρέν, με τη Φιτζέραλντ στο 7' με τον ίδιο τρόπο να ισοφαρίζει σε 11-11. Η Μπράουν με 2ο σερί τρίποντο στο 8' έδωσε το πρώτο προβάδισμα στο «τριφύλλι» με 11-14, με την Μπόικο να απαντά για το 14-14 στο 9' και τον Πρωτέα να έχει πλέον 4/9 τριπ. (44,4%). Το 5ο εύστοχο σουτ από την περιφέρεια με τη Λαουρέν (6π., 2/3 τριπ.) έκανε το 17-14, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 19-17.

Με Φιτζέραλντ και Κριμίλη στο προβάδισμα ο Παναθηναϊκός

Η Φιτζέραλντ με την εκκίνηση της δεύτερης περιόδου ισοφάρισε σε 19-19, με την Κριμίλη στο 12' να γράφει με τρίποντο το 19-22 και να ολοκληρώνει το «πράσινο» σερί 5-0. Η Κριμίλη είχε κέφια και στο 13' με νέο σουτ από την περιφέρεια έκανε το 21-25, με τη Βίτολα να διαμορφώνει το 22-27 στο 15'. Η Λετονή σέντερ στο 16' με τρίποντο έκανε το 24-30, με τον Παναθηναϊκό να έχει επιμέρους 13-5 και να έχει πλέον 5/10 τρίποντα (50%). Η Μπράουν με 1/2 βολές στο 17' έγραψε το 24-31, με την Τσάινα να μειώνει σε 26-31. Φιτζέραλντ (11π.) και Πρινς στο 18' έστειλαν τη διαφορά για πρώτη φορά στο +10 (27-37). Η Στολίγκα με τρίποντο στο 19' μείωσε σε 30-37, με τη Φιτζέραλντ να διαμορφώνει το 33-42 στο 20' και την Λαουρέν (10π.) το 35-42 στο ημίχρονο.

Έβαλε τις βάσεις για τη νίκη

Ο Παναθηναϊκός είχε αποκτήσει ξεκάθαρα το μομέντουμ του ματς και προσπάθησε πλέον να βάλει τις βάσεις για ακόμα μία νίκη. Βίτολα και Φιτζέραλντ στο 23' πήγαν και πάλι την ομάδα της Ερντέμ στο +10 (39-49), με την Κριμίλη να γράφει στο 25' το 40-53. Η Μόργκαν μείωσε στο 26' σε 42-53, με τη Χατζηλεοντή στο 27' να διαμορφώνει το 44-57. Η Φιζτέραλντ με 2/2 βολές στο 28' έστειλε τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά στο +15 (46-61), με τον Πρωτέα να καταφέρνει στο φινάλε του δεκαλέπτου να ροκανίσει κάπως την απόσταση για το 53-63.

Με άνεση και στυλ στο 3/3

Η Κριμίλη ήταν σε τρομερή μέρα, με την Ελληνίδα γκαρντ με προσωπικό σερί 5-0 να φτάνει τους πόντους και να πηγαίνει τον Παναθηναϊκό στο +16 (53-71), με τη Γαλανόπουλος στο 32' να γράφει το 53-71. Η Πρινς στο 34' έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στους 21 (57-78) στο 34', με τις «πράσινες» να «καθαρίζουν» από νωρίς το παιχνίδι και την υπόθεση νίκη. Kάπου εκεί λίγο η κούραση από το ταξίδι στη Λιθουανία, λίγο και η διαφορά ασφαλείας, έφερε μία χαλάρωση στις παίκτριες της Ερντέμ, με τις γηπεδούχες να μειώνουν σε 66-82 στο 36' με Μόργκαν. Η Κριμίλη όμως και πάλι στο 37' έδωσε τη λύση για το 66-84 στο 37', με τις Λαουρέν κι Ανδριοπούλου στο 38' να μειώνουν και πάλι σε 73-84, κάτι που έκανε έξαλλη την Ερντέμ. Η Βίτολα με τρίποντο στο 39' έκανε το 73-87, με τη Χατζηλεοντή να γράφει το 73-89 και τον Παναθηναϊκό να φτάνει στο 3/3 με το 75-93.

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 35-42, 53-63, 75-93

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς