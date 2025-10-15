Ρούντι: «Το 2015 μου είπαν ότι μου έχουν απομείνει 2 ή 3 χρόνια μπάσκετ ακόμα»

Ο Ρούντι Φερνάντεθ σε δηλώσεις του μίλησε για τα προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν, ενώ σημείωσε πως το 2015 του είχαν πει πως έχει ακόμα 2 ή 3 χρόνια μπάσκετ.

Ο θρύλος της Εθνικής Ισπανίας και της Ρεάλ σε συνέντευξη του είναι έτοιμος να μπει στο Hall Of Fame του Ισπανικού μπάσκετ. Σε δηλώσεις του στην «Αs» μίλησε για τα προβλήματα των τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν, ενώ ενώ σημείωσε πως το 2015 του είχαν πει πως έχει ακόμα 2 ή 3 χρόνια μπάσκετ.

«Οι χειρουργικές επεμβάσεις στην πλάτη το 2015 ήταν ένα σημείο καμπής, μάλιστα μου είχαν πει ότι μου απομένουν δύο ή τρία χρόνια μπασκετ. Ξαναέχτισα το παιχνίδι μου, τη διατροφή μου και τη νοοτροπία μου».

Για την Euroleague και τους τελικούς: «Οι πρώτοι τελικοί της EuroLeague μας δίδαξαν πώς να κερδίζουμε».

Για το ποιος είναι ο καλύτερος συμπάικτης: «Ο καλύτερος με τον οποίο έχω μοιραστεί τα αποδυτήρια; Ο Λούκα Ντόντσιτς»