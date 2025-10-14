Η Μπάγερν πήρε την σκληρή «μάχη» κόντρα στην Αρμάνι στο Μόναχο (64-53) κι έφτασε στο 2-2 στην Εuroleague. Στο 1-3 η ομάδα του Ετόρε Μεσίνα. Μόλις 117 πόντοι συνολικά στο ματς.

Σε ένα ντέρμπι από την πρώτη περίοδο η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ ήταν πιο ψύχραιμη και συγκεντρωμένη στο φινάλε του ματς και κατάφερε να φτάσει στην επικράτηση και να βελτιώσει το ρεκόρ της.

Η Μπάγερν ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, επέβαλε τον ρυθμό της κι επέτρεψε μόλις 20 πόντους στην Αρμάνι, με τους έμπειρους Ομπστ και Λούσιτς να μιλάνε στο τέλος και να βάζουν την υπογραφή τους.

Ο Σέρβος άσος είχε 15 πόντους (3/5 διπ., 1/2 τριπ., 5 ριμπάουντ) και ο Γερμανός άλλους 14, με τον Μπόλντγουιν να προσθέτει άλλους 11.

Από την πλευρά της Αρμάνι, πρωταγωνιστής ήταν ο Ντέβιν Μπούκερ με 11 πόντους και 12 ριμπάουντ, με τον Σέιβον Σιλντς να έχει άλλους 10.

Ντέρμπι από την αρχή

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι από την αρχή, αφού καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να επιβάλλει τον ρυθμό της και να ξεφύγει στο σκορ. Η συμπλήρωση του πρώτου πεντάλεπτου βρήκε την Μπάγερν μπροστά με 6-5, με τον Σιλντς με καλάθι και φάουλ στο 6' να δίνει προβάδισμα στην Αρμάνι με 6-8. Το ίδιο σενάριο συνεχίστηκε και στα επόμενα λεπτά, με τον Ομπστ σε μία σπάνια στιγμή να δίνει «αέρα» 4 πόντων (14-10) στους Βαυαρούς στο 8'. Κάπως έτσι η Μπάγερν κατάφερε να πάει στο τέλος του δεκαλέπτου προηγούμενη με 16-14.

Μικρό προβάδισμα από τα ριμπάουντ η Αρμάνι

Μία από τα ίδια και στη δεύτερη περίοδο, με το σκορ να παραμένει κλειστό και το ντέρμπι καλά να κρατεί. Οι εναλλαγές στο προβάδισμα έγινε πλέον ο κανόνας στην αναμέτρηση, με τις εξαιρέσεις να είναι ελάχιστες. Σε μία εξ αυτών ο Γκάμπριελ έκανε το 21-19 στο 13', με τον Λορένζο Μπράουν να απαντά στο 16' για το 24-25. Ο Αμερικανός άσο μάλιστα στο 17' διαμόρφωσε το 24-27, με την Αρμάνι να προσπαθεί να «χτίσει» ένα μομέντουμ και βρίσκει κάπως ρυθμό, πηγαίνοντας αποδυτήρια μπροστά με 28-33, με τα ριμπάουντ (25-13) να δημιουργούν τη μικρή διαφορά.

Το έφερε τούμπα η Μπάγερν

Με την εκκίνηση της τρίτης περιόδου ο Μπολμάρο έγραψε το μεγαλύτερο προβάδισμα της ιταλικής ομάδας μέχρι τότε στο ματς (28-35), με το καμπανάκι να ηχεί στους παίκτες του Χέρμπερτ, που με τους Ομπστ, Μάικ και Μπόλντγουιν «έτρεξαν» άμεσα σερί 7-0 και στο 24' έφεραν την αναμέτρηση στα ίσα. Ο τελευταίος μάλιστα ντύθηκε... πρωταγωνιστής, έφτασε τους 9 πόντους και έδωσε προβάδισμα στην Μπάγερν με 38-37 στο 25'. Το μομέντουμ ήταν ξεκάθαρα για την Μπάγερν, με τον Γκιφάι να αναλαμβάνει δράση και να στέλνει τους γηπεδούχους στο +5 (42-37) στο 27'. Ο Μπρουκς στο 28' μείωσε σε 42-39, με τον Σιλντς (10π.) με 1/2 βολές να κάνει το 42-40 στο 29', με τους Χόλατζ και Γκιφάι να απαντούν για το 46-40 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Πιο «σκληροί» οι Βαυαροί πήραν τη νίκη

Στην έναρξη της τέταρτης περιόδου η Μπάγερν είχε μπει πλέον σε ρόλο οδηγού στην αναμέτρηση, με τους παίκτες του Χέρμπερτ, με τον Μάικ να πηγαίνει τους γηπεδούχους για πρώτη φορά στο +7 (49-42) στο 33'. Ο Μπούκερ έδωσε λύση στο 34' για την Αρμάνι και μείωσε σε 49-46, με τον Λούσιτς όμως στο 35' να απαντά για το 52-46 και να δίνει σημαντικό προβάδισμα στην Μπάγερν σε κομβικό σημείο του ματς. Ο Ομπστ μάλιστα στο 36' με 2/2 βολές έστειλε τη διαφορά στους 8 (54-46), με τον Λορένζο Μπράουν να μειώνει σε 54-48 στο 37'. O Mπόλντγουιν στο 38' διαμόρφωσε το 58-50, με τον Λούσιτς 1:51 πριν τη λήξη να κάνει το 59-50 και τον Σέρβο να δίνει τη χαριστική βολή στην Αρμάνι στα 53" για το 61-51, για να φτάσει η Μπάγερν στη νίκη με 64-53.

Τα δεκάλεπτα: 16-14, 28-33, 46-40, 64-53

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς