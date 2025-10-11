Κατέκτησαν το WNBA οι Έισις με MVP την Ουίλσον

Οι Λας Βέγκας Έισις έκαναν το 4-0 απέναντι στις Φοίνιξ Μέρκουρι και κατέκτησαν το πρωτάθλημα για τρίτη φορά στα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Οι Λας Βέγκας Έισις συνεχίζουν την δυναστεία τους στο WNBA. Κατάφεραν να επικρατήσουν με 97-86 απέναντι στις Φοίνιξ Μέρκουρι, έκαναν το 4-0 στους τελικούς της λίγκας και έτσι πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η Έιτζα Ουίλσον αναδείχθηκε MVP των τελικών (είχε βγει και της κανονικής διάρκειας) και μάλιστα στον τελευταίο τελικό ήταν και η πρώτη σκόρερ με 31 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-30, 38-54, 62-76, 86-97.

Φοίνιξ Μέρκουρι (Τίμπετς): Μπόνερ 10 (1/2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Τόμας 17 πόντοι (12 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 9 λάθη), Μακ, Κόπερ 30 (12/22 δίποντα, 6/7 βολές, 6 ριμπάουντ), Ακόα Μακάνι 10 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπράουν 10 (4 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Γουίτκομπ 3 (1), Γουέστμπελντ 3 (1), Χελντ 3 (1).

Λας Βέγκας Έισις (Χάμον): Μπελ 3 (1), Ουίλσον 31 (7/19 δίποντα, 17/19 βολές, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ), Σμιθ 5 (5 ριμπάουντ), Γιανγκ 18 (1/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Γκρέι 18 (4/8 τρίποντα,4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 μπλοκ), Λόιντ 12 (4), Έβανς 10 (2), Γκούσταφσον, Στόουκς.