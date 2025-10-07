Νέο πρόβλημα στη Φενέρ: Τραυματίας και ο Μπέικοτ!

Νέο πρόβλημα στη Φενέρμπαχτσε, αυτή τη φορά με τον Αρμάντο Μπέικοτ!

Δεν έχουν τελειωμό τα προβλήματα στους πρωταθλητές Ευρώπης, αφού μετά τον Μπράντον Μπόστον, που γλίτωσε τα χειρότερα με διάστρεμμα πρώτου βαθμού, ακολούθησε ο Μπέικοτ.

Ο Αμερικανός άσος αποχώρησε με υποβασταζόμενος από το παρκέ στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε κόντρα στην Πετκίμ και πλέον μένει να φανεί η σοβαρότητα της κατάστασης.

Έτσι είναι πιθανό η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πέρα του Μπόστον να μην έχει στη διάθεσή της και τον Μπέικοτ στο παιχνίδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (10/10, 20:45).