Νέο πρόβλημα στη Φενέρ: Τραυματίας και ο Μπέικοτ!

Δεν έχουν τελειωμό τα προβλήματα στους πρωταθλητές Ευρώπης, αφού μετά τον Μπράντον Μπόστον, που γλίτωσε τα χειρότερα με διάστρεμμα πρώτου βαθμού, ακολούθησε ο Μπέικοτ.
Ο Αμερικανός άσος αποχώρησε με υποβασταζόμενος από το παρκέ στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε κόντρα στην Πετκίμ και πλέον μένει να φανεί η σοβαρότητα της κατάστασης.
Έτσι είναι πιθανό η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πέρα του Μπόστον να μην έχει στη διάθεσή της και τον Μπέικοτ στο παιχνίδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (10/10, 20:45).