Παραμένει το χάσμα WNBA - παικτριών και στο βάθος απεργία

Το χάσμα του WNΒΑ και των παικτριών συνεχίζει να είναι μεγάλο και στο βάθος έχει ξεκινήσει να φαίνεται η απεργία.

Μόνο αισιόδοξα δεν είναι τα μηνύματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τις παίκτριες και το WNBA να έχουν σημαντική διαφορά και μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου να πρέπει να βρεθεί λύση.

Kύριο θέμα είναι η αύξηση των απολαβών, με το νέο σχέδιο της Λίγκας να προβλέπει γενικότερη ανάπτυξη, αλλά όχι αλλαγή στο οικονομικό.

Η Ναφίσα Κόγιερ μάλιστα, των Minnesota Lynx, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το παιχνίδι κόντρα στους Mercury ανέφερε: «Έχουμε τους καλύτερους φιλάθλους και τις καλύτερες παίκτριες, αλλά και την χειρότερη ηγεσία στον κόσμο. Φαίνεται πως η ελευθερία έκφρασης τιμωρείται συνεχώς. Πολεμάμε καθημερινά για να προστατεύσουμε το έμβλημα μιας Λίγκας που δεν μας εκτιμά».

Με την Κέιτλιν Κλαρκ να συμπληρώνει: «Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία στην ιστορία της Λίγκας».

Και την Έιτζα Ουίλσον να τονίζει: «Είμαι αηδιασμένη από όσα άκουσα. Πάντα θα είμαι στο πλευρό της Φι. Με απογοήτευσε να ακούσω ότι κάποιες παίκτριες αισθάνονται πως η WNBA, και εγώ προσωπικά, δεν τις νοιαζόμαστε ούτε τις ακούμε. Αν δεν αισθάνονται ότι τις εκτιμά η Λίγκα, τότε πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Εκτιμούμε την ανατροφοδότηση, ακούμε την κριτική και παραμένουμε δεσμευμένοι στις δύσκολες αλλά αναγκαίες συζητήσεις που τελικά μας κάνουν όλους πιο δυνατούς και καλύτερους».

Αξίζει να σημειωθεί πως οι παίκτριες έχουν δώσει διορία μέχρι τις 31 Οκτωβρίου ώστε να βρεθεί λύση, αλλιώς θα κατέβουν σε απεργία.