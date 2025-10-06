Διέψευσε τα σενάρια ο Ομπράντοβιτς: «Δεν είμαι σε διαπραγματεύσεις με τον Ερυθρό Αστέρα»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς με ανάρτησή του διέψευσε τα σενάρια που τον θέλουν να είναι σε συζητήσεις με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Σέρβος τεχνικός μάλιστα με την ανάρτησή του στήριξε τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, τονίζοντας πως κάνει καλά τη δουλειά του.

Αιτία φυσικά στα σενάρια είναι το κακό ξεκίνημα της σερβικής ομάδας στη σεζόν, που όπως πλήττεται από αρκετούς τραυματισμούς.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Δεν είμαι σε διαπραγματεύσεις με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρός έχει εξαιρετικό προπονητή που κάνει άψογα την δουλειά του και τον σέβομαι απόλυτα. Ανόητο να πάρω ψωμί από συνάδελφο που κάνει καλά τη δουλειά του».