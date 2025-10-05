Η Βαλένθια κέρδισε και την Μπαρτσελόνα στην πρεμιέρα της ACB διατηρώντας το αήττητο (vid)

Το 5/5 έκανε η Βαλένθια σε όλες τις διοργανώσεις μετά τη νίκη της και επί της Μπαρτσελόνα με 93-81 στην πρεμιέρα της ισπανικής λίγκας.

Η ομάδα του Σάντσεθ Μαρτίνεθ ήταν τρομερή σε ακόμα ένα παιχνίδι, κυριάρχησε από το ξεκίνημα του αγώνα και έφτασε δίκαια στη νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Νωρίτερα στη σεζόν η Βαλένθια κατέκτησε το ισπανικό Super Cup με το 2/2 απέναντι σε Μάλαγα και Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ έκανε το 2/2 και στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague με αντιπάλους τη Βιλερμπάν και τη Βίρτους Μπολόνια.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ντάριους Τόμπσον με 16 πόντους (3/3τρ.) και ακολούθησε ο Νιλ Σακό με 13 πόντους, ενώ από 11 πόντους πρόσθεσαν οι Νέιτ Ρίβερς και Κάμερον Τέιλορ. Για την Μπαρτσελόνα ο Ουίλ Κλάιμπερν πέτυχε 16 πόντους και ο Χοάν Πάρα σημείωσε 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 46-33, 69-58, 93-81