Φτάνουν οι δικαιολογίες, επιτέλους φτιάξτε το ΣΕΦ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ακόμη μια φορά κλαίει πάνω απ’ το πλημμυρισμένο κλειστό, ενώ μέχρι χθες πανηγύριζαν οι πάντες για τη σπουδαία συμφωνία που αλλάζει την ιστορία. Τελικά το πήραν ή δεν το πήραν;

Τέλη Ιουλίου έγινε γνωστή η οριστική συμφωνία της κυβέρνησης με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, για την παραχώρηση του ΣΕΦ. Την 1η Αυγούστου πέρασε και η τροπολογία που αφορούσε τη συγκεκριμένη συμφωνία.

Πανηγυρικές δηλώσεις, πλάνα και… αεροπλάνα να παρουσιάζονται έστω και σε γενικό πλαίσιο. Το ΣΕΦ που ΘΑ γίνει γηπεδάρα, ΘΑ μεγαλώσει, ΘΑ ομορφύνει, ΘΑ, ΘΑ, ΘΑ. Στην ουσία του πράγματος, δεν έχει ειπωθεί το παραμικρό. Ούτε καν το αυτονόητο που περιμένουν οι Έλληνες πολίτες: Πόσα θα πληρώσει το κράτος για το γήπεδο της ΚΑΕ Ολυμπιακός;

Φτάσαμε στη 2η μέρα του Οκτώβρη. Έντονη βροχόπτωση στην Ελλάδα και στην Αττική. Ξανά φωτογραφίες με νάιλον και το παρκέ να έχει μετατραπεί σε πισίνα. Με υποσημειώσεις για να δικαιολογηθεί η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Δε φταίει, παρά τη συμφωνία είναι ακόμη σε ρόλο «ενοικιαστή», άρα δεν έφτιαξε την οροφή.

Γιατί το θυμήθηκαν μετά την πρώτη βροχή; Γιατί τόσο καιρό δεν χτυπούσαν το καμπανάκι; Μέχρι και στο πρόσφατο Beach Cup της Ρόδου, οι Αγγελόπουλοι αναφέρθηκαν στη σπουδαία συμφωνία του ΣΕΦ. Πανηγύρια, θριαμβολογία, όμως καμία αναφορά στο όποιο πρόβλημα.

Το Σάββατο «πήραμε το ΣΕΦ», την Πέμπτη «δεν μας το έχουν δώσει, για αυτό στάζει», δεν γίνεται. Κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί μια σταθερότητα στις απόψεις.

Αν όντως ο Ολυμπιακός είναι ενοικιαστής και ήθελε τόσο πολύ να φτιάξει την οροφή αλλά δεν μπορεί, γιατί μέσω των τόσων εκφραστών της επικοινωνίας του, δεν διέρρευσε το παραμικρό;

Για πολλοστή φορά κάθονται και κλαψουρίζουν για να δικαιολογήσουν μια κατάσταση. Την οποία έπρεπε να προβλέψουν και να λύσουν. Οπότε αυτό που αντιλαμβάνονται οι πάντες, είναι πως απλά δεν το έκαναν. Άρα μην αναζητούν πάλι άλλους για να ρίξουν τις ευθύνες.

Μέχρι τώρα έφταιγε το κράτος. Τώρα, φταίει μόνο ο Ολυμπιακός. Είναι αυτός που έχει πάρει το ΣΕΦ, έπρεπε να έχει «τρέξει» τα έργα υποδομής του κλειστού, τουλάχιστον για να είναι λειτουργικό.

Εδώ όμως ερχόμαστε στο βασικό ζήτημα που ποτέ και κανείς δεν αναφέρει δημόσια. Τη συμφωνία με το κράτος. Μήπως δηλαδή προβλέπεται να πληρώσει το κράτος όλες αυτές τις εργασίες υποδομής και γι’ αυτό ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί πολλές εξ αυτών; Ακόμη κι έτσι, ένα ζήτημα τόσο κομβικό έπρεπε να το λύσει ο Ολυμπιακός. Γιατί πλέον είναι παράδοση οι κουβάδες και τα νάιλον όποτε βρέχει με λίγη μεγαλύτερη ένταση απ’ το φυσιολογικό.

Δημόσιες τοποθετήσεις πανηγυρικές εδώ και δύο μήνες. Πριν λίγες εβδομάδες αναρτήσεις για τα έργα στο παρκέ το οποίο βάφτηκε. Για αυτά τα έργα ο Ολυμπιακός είναι ιδιοκτήτης. Για τα πιο δαπανηρά και μεγαλύτερης σημασίας για την εγκατάσταση, είναι ενοικιαστής.

Αυτός είναι ο πραγματικός «αθέμιτος ανταγωνισμός». Η διάθεση που υπάρχει. Γιατί σε άμεση σύγκριση με το ΟΑΚΑ, ξέρουν οι πάντες πως η εκεί πλευρά (Γιαννακόπουλος) δημοσιοποιούσε την παραμικρή λεπτομέρεια των όποιων διαφωνιών. Δεν έμενε τίποτα στο σκοτάδι. Κυρίως όμως, με το που πέρασε το ΟΑΚΑ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αμέσως άρχισαν τα έργα που αφορούσαν την υποδομή. Ήταν τα πρώτα που έγιναν και μετά όλα τα υπόλοιπα.

Όσο στο ΣΕΦ ακόμη και τώρα που το πήρε η ΚΑΕ ιδιοκτησίας των Αγγελόπουλων, αναζητούν τον τρόπο που θα δικαιολογήσουν τις αστοχίες τους αφού αυτές έχουν γίνει, τότε λύση δε θα βρίσκεται. Μέσω της επικοινωνίας και των δημοσιευμάτων-άλλοθι στα ΜΜΕ, δε θα σταματήσει να πλημμυρίζει το ΣΕΦ. Πρέπει να γίνουν έργα στην οροφή….