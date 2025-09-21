Η Ουίλσον έγραψε ιστορία στο WNBA - Έγινε η πρώτη αθλήτρια με 4 MVP

Η Έι Τζα Ουίλσον κατέκτησε και την φετινή αγωνιστική περίοδο το τίτλο της πολυτιμότερης παίκτριας στο WNBA, με την σέντερ των Λάς Βέγκας Έισι να γράφει ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη αθλήτρια με 4 MVP.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια η Έι Τζα Ουίλσον κέρδισε τον τίτλο της πολυτιμότερης παίκτριας στο WNBA για δεύτερη συνεχόμενη και τέταρτη συνολικά φορά και έγινε η πρώτη αθλήτρια στην ιστορία της διοργάνωσης που το καταφέρνει.

Η Έι Τζα Ουίλσον η οποία είχε ήδη αναδειχθεί καλύτερη αμυντικός του πρωταθλήματος κέρδισε το τέταρτο βραβείο MVP (2020, 2022, 2024, 2025) στην καριέρα της, καθώς σε 40 παιχνίδια της regular season είχε 23.4 πόντους, 10.2 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ, 1.6 κλεψίματα και 2.3 μπλοκ, με την ομάδα της να κλείνει την σεζόν με 16 συνεχόμενες νίκες.