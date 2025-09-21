Η Ουίλσον έγραψε ιστορία στο WNBA - Έγινε η πρώτη αθλήτρια με 4 MVP

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια η Έι Τζα Ουίλσον κέρδισε τον τίτλο της πολυτιμότερης παίκτριας στο WNBA για δεύτερη συνεχόμενη και τέταρτη συνολικά φορά και έγινε η πρώτη αθλήτρια στην ιστορία της διοργάνωσης που το καταφέρνει.
Η Έι Τζα Ουίλσον η οποία είχε ήδη αναδειχθεί καλύτερη αμυντικός του πρωταθλήματος κέρδισε το τέταρτο βραβείο MVP (2020, 2022, 2024, 2025) στην καριέρα της, καθώς σε 40 παιχνίδια της regular season είχε 23.4 πόντους, 10.2 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ, 1.6 κλεψίματα και 2.3 μπλοκ, με την ομάδα της να κλείνει την σεζόν με 16 συνεχόμενες νίκες.
Breaking: Las Vegas Aces star A'ja Wilson has won the 2025 WNBA MVP award, becoming the first player in league history to win the honor four times, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Snls3WFhqj— Shams Charania (@ShamsCharania) September 21, 2025