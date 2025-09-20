Χάμον για Ουίλσον: «Μπορεί να είναι η καλύτερη παίκτρια που περπάτησε ποτέ στον πλανήτη»

Η προπονήτρια των Λας Βέγκας Έισις, Μπέκι Χάμον, τόνισε πως η Έιτζα Ουίλσον μπορεί να είναι η καλύτερη παίκτρια που περπάτησε ποτέ στον πλανήτη.

Η πρώην βοηθός προπονητή των Σαν Αντόνιο Σπερς και προπονήτρια των Λας Βέγκας Έισις, Μπέκι Χάμον, σε δηλώσεις της αναφέρθηκε στην Έιτζα Ουίλσον.

Η 48χρονη είχε μόνο τα καλύτερα να πει για την παίκτριά της. Μιλώντας στο «NBA Today» τόνισε πως δεν είναι μόνο η καλύτερη παίκτρια στην ιστορία του WNBA, αλλά γενικά η καλύτερη παίκτρια που έχει περπατήσει στον πλανήτη.

«Αν είναι η καλύτερη παίκτρια που έπαιξε ποτέ στο WNBA, μπορώ να ισχυριστώ πως είναι η καλύτερη παίκτρια που περπάτησε ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη» είπε χαρακτηριστικά.